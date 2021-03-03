Heyecan verici keşif! 170 yıl önce soyu tükendi sanılan kuş Endonezya'da görüldü

İlk defa 1843-1848 döneminde Güneydoğu Asya'da tespit edilen, birkaç yıl sonra tanımlanan ve ardından hiçbir şekilde görülmeyerek neslinin tükendiği düşünülen kara kaşlı yalancıardıç (Malacocincla perspicillata) Endonezya'da tekrar ortaya çıktı.

Endonezya'da yakalanmıştı

Endonezya'nın Güney Kalimantan eyaletinden Muhammed Suranto ve Muhammed Rizky Fauzan, Ekim 2020'de Borneo Adası'nda yalancıardıç (Malacocincla perspicillata) kuşunu yakalamıştı. İkili kuşun fotoğraflarını çektikten sonra doğaya bırakmış ve bulguları gerekli mercilerle paylaşmıştı.

Uzmanlar, Borneo Adası'nın yağmur ormanlarında bulunan kuşun güçlü gagasına, çikolata rengine ve belirgin siyah göz şeritlerine dikkat çekti ve türünü tanımladı.

"Hayvanın bu kadar özel olmasını beklemiyorduk"

"Uzmanların neslinin tükendiğini sandığı bir kuş türü bulmak gerçeküstü hissettiriyor" diyen Fauzan "Hayvanın bu kadar özel olmasını beklemiyorduk. Sadece daha önce hiç görmediğimiz başka bir kuş olduğunu düşünmüştük" ifadelerini kullandı.

Kuş 1850'de tanıtılmıştı

Guardian'ın haberine göre, söz konusu kuş 1843-1848 döneminde Doğu Hint Adaları'ndaki keşif gezisinde Alman doğabilimci Carl Schwaner tarafından yakalanmıştı. Fransa İmparatoru Napolyon'un yeğeni Charles Lucien Bonaparte, bu kuşu bilim camiasına 1850'de tanıtmış ve Malacocincla perspicillata adını vermişti.

Öte yandan bazı araştırmacılar, "Ülke tarihinde kuşbilimcilerin karşılaştığı en büyük bilmece" diye bilinen kuşun Cava Adası'nda bulunduğunu düşünüyordu. 1895'de İsviçreli kuşbilimci Johann Büttikofer ise kuş ele geçirildiğinde Schwaner'ın Borneo Adası'nda olduğuna işaret etmişti.

Kuş yeniden keşfedildi

Kuşun yeniden keşfini açıklayan makalenin başyazarı, Endonezya merkezli kuşbilim kuruluşu Birdpacker'dan Panji Gusti Akbar bu konuda şöyle konuştu:

"Heyecan verici bulgu hayvanın Borneo Adası'nın güneydoğusundan geldiğini doğruladı ve kökeni hakkındaki yüzyıllık anlaşmazlığa son verdi."

Bununla birlikte bulunan kuşla tahnit edilen ilk örnekle arasında özellikle irisi, gagası ve bacağının renginde olmak üzere bazı farklılıklar var. Akbar da "Artık kara kaşlı yalancıardıcın gerçekte neye benzediğini de biliyoruz" dedi.