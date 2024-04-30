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Teknoloji Heyecan veren görüntüler! Karşınızda Hürjet'in yeni performansı
Teknoloji

Heyecan veren görüntüler! Karşınızda Hürjet'in yeni performansı

Yeniakit Publisher
2024-04-30 15:30:16 - 2024-04-30 15:30:15

Tusaş Hürjet'in 6.3 G kuvvetine ulaştığı manevra performansının görüntülerini paylaştı. İşte o görüntüler...!

TUSAŞ, HÜRJET’in test uçuşlarından heyecan verici yeni görüntüler paylaştı. Uçağın 6.3 G kuvvetine ulaştığı belirtildi.

Türkiye’nin ilk jet motorlu uçağı olan HÜRJET, ilerleyen dönemlerde hava kuvvetlerimizin gücüne güç katacak gibi görünüyor. TUSAŞ’ın X’teki paylaşımı ise şu şekilde;

“#HÜRJET 6.3 G ile yüksek performans manevralarına devam ediyor.”

HÜRJET 50’DEN FAZLA UÇUŞ GERÇEKLEŞTİRDİ

HÜRJET ile bugüne kadar 50’den fazla uçuş gerçekleştirildi, uçuş süresi 40 saati aştı.

HÜRJET HAKKINDA

HÜRJET Jet Eğitim Uçağı, tek motorlu, tandem ve modern aviyonik suite sahip kokpiti ile üstün performans özelliklerini kullanarak kritik rol oynamak üzere tasarlanmıştır. HÜRJET’in silahlı varyantı, geniş görev yelpazesi ve üstün faydalı yük kapasitesi ile muharebe alanlarında önemli bir güç unsurudur. Hürjet Projesi, Jet Tekamül Eğitimi kapsamında kullanılan T-38 uçakları ile Akrotim gösterilerinde kullanılan F-5 uçaklarının yerine Türk Hava Kuvvetleri envanterine dahil edilmek üzere başlatılmıştır.
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