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Teknoloji Heyecan dorukta! Türkiye Baykar'ın bayram hediyesine kilitlendi
Teknoloji

Heyecan dorukta! Türkiye Baykar'ın bayram hediyesine kilitlendi

Türkiye'nin SİHA üreticisi Baykar Savunma'nın 20 Temmuz'u işaret ederek heyecanlandıran bir paylaşım yapmıştı. Tüm Türkiye Baykar'ın ne paylaşacağına kilitlendi.

Yeniakit Publisher
2021-07-20 01:11:00 - 2021-07-20 01:13:12

Dünyada büyük yankı uyandıran Türk İHA-SİHA'larının üreticisi Baykar Savunma'dan Kurban Bayramı'na ilişkin heyecanlandıran bir paylaşım gelmişti.

Büyük gün geldi

Şirketin, Twitter hesabında yapılan paylaşımda, "Bayram hediyesi yükleniyor. 20 Temmuz'u bekleyin" denildi.

Geri sayım başladı

Türkiye'de tüm gözler Baykar'ın bugün açıklayacağı 'Bayram hediyesi'ne çevirldi. Baykar'ın paylaşımı büyük merak uyandırmıştı. Videodaki görüntülerin insansız savaş uçağı olduğu tahmin ediliyor.

Bakan Varank'tan açıklama

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'tan söz konusu paylaşıma ilşkin açıklama geldi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Varank, ''Bayram hediyemizin yüksek teknolojili bir ürün olacağına eminim. Ama ne olabilir? '' ifadelerine yer verdi.

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