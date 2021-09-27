Heyecan dorukta! "Kıbrıs Zafere Doğru" dizisine bomba isimler
Başrollerini Ahmet Kural, Serkan Çayoğlu, Pelin Karahan, Tayanç Ayaydın, Gülper Özdemir ve Devrim Saltoğlu’nun paylaştığı "Kıbrıs Zafere Doğru"nun merakla beklenen ikinci sezon ilk tanıtımı yayınlandı. Kıbrıs Türklerinin özgürlük mücadelesinin anlatıldığı dizinin kadrosuna yeni oyuncular dahil oldu.
Kıbrıs’ın Çanakkale Destanı olarak tarihe geçen "Erenköy Direnişi"nin ekranlara geleceği, yeni sezonda "Kıbrıs Zafere Doğru" ismiyle izleyiciyle buluşacak olan dizinin tanıtımı büyük beğeni topladı.
"Kıbrıs’ta zafer ve direniş vakti!"
Kıbrıs’ın, Çanakkale Destanı olarak tarihe geçen "Erenköy Direnişi"nin ekranlara geleceği yeni sezonun ilk tanıtımında; üniversite öğrencilerinin ve Kıbrıslı mücahitlerin zor koşullar altında verdiği büyük mücadele ekrana geldi.
Kıbrıs Türklerinin varoluş ve özgürlük mücadelesini, tarihi olaylar çerçevesinde ekrana yansıtan “Kıbrıs Zafere Doğru” Türkiye’nin ilk hava harp şehidi Kahraman Pilot Yüzbaşı Cengiz Topel’in yürekleri dağlayan tarihe geçiş hikayesini anlatacak.
"Kıbrıs Zafere Doğru" kadrosunda yeni isimler
Kıbrıs Zafere Doğru, ikinci sezonunda kadrosuna kattığı yeni isimlerle izleyiciyle buluşacak. Diziye genç oyuncu Mehmet Aykaç "Erdil", Tekin Temel "Ali Rıza Vuruşkan", Musab Ekici "Kurtcebe" ve Metin Büktel ise "Gazeteci" rolüyle dizinin kadrosuna dahil oldu.
Yönetmenliğini Osman Taşçı ve Barış Erçetin’in yaptığı, senaryosunu Emre Özdür ve Başar Başaran’ın kaleme aldığı "Kıbrıs Zafere Doğru" çok yakında TRT 1 ekranında olacak.