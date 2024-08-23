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İSLAM Hey maşallah sana! 10 yaşında cuma hutbesi okudu
İSLAM

Hey maşallah sana! 10 yaşında cuma hutbesi okudu

Yeniakit Publisher
2024-08-23 14:59:00 - 2024-08-23 15:01:42

Trabzon'un Ortahisar ilçesindeki Çamoba Mahallesi'nde 10 yaşındaki Enes Bahadır, okulların tatil olmasıyla camiye Kuran-ı Kerim dersi almaya gitti. Bahadır’ın Cuma namazında hutbeyi yetişkin bir hoca gibi okuması cemaatin ilgisini çekti.

Trabzon'un Ortahisar ilçesindeki Çamoba Mahallesi'nde 10 yaşındaki Enes Bahadır, okulların tatil olmasıyla camiye Kuran-ı Kerim dersi almaya gitti. Bahadır’ın Cuma namazında hutbeyi yetişkin bir hoca gibi okuması cemaatin ilgisini çekti.

Hutbeyi bir günde öğrendiğini belirten Bahadır, “Geçen sene hoca sordu ? Kim hutbe okuyacak diye bir arkadaşım yapmıştı sonra ben istedim. Çalıştım bir günde ezberledim, hutbeyi okudum. Cami cami cemaatinden güzel tepkiler aldım. Helal olsun diyorlar bazıları harçlık bile veriyor. Aferin deyip bu yaşta bunu nasıl yapıyorsun diye soruyorlar” diye konuştu.

"Aralarında müezzinlik bile yapan var"

Çocuklar arasında müezzinlik bile yapanların olduğunu kaydeden Çamoba Mahallesi Cami imamı Ömer Terzioğlu ise “Aralarında Yasin-i Şerif'i ezberleyen var. Hutbeye çıkan var, müezzinlik yapan var, kendilerini Kuran-ı Kerim alanında geliştiriyorlar” dedi.
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