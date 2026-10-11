Fırında mide bulandıran görüntüler: Hakikaten rezilsiniz
Hatay’ın Samandağ ilçesinde zabıta ekiplerinin denetimlerinde hijyen kurallarına uymadığı belirlenen bir fırın mühürlendi. İşletmeye para cezası da uygulandı.
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Hatay’ın Samandağ ilçesinde zabıta ekiplerinin denetimlerinde hijyen kurallarına uymadığı belirlenen bir fırın mühürlendi. İşletmeye para cezası da uygulandı.
Samandağ’da bir fırın, hijyen kurallarına uyulmadığının tespit edilmesi üzerine faaliyetten menedildi.
Samandağ Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki bir fırında denetim yaptı. Denetimlerde işletmede hijyen kurallarına uyulmadığı belirlendi.
İdari encümen kararı doğrultusunda işletmeye para cezası uygulandı. Fırın ise mühürlenerek faaliyetten menedildi.
Zabıta Müdürü Önder Şimşek, ilçedeki fırınlar ile gıda üretim ve satış yerlerinin yılda en az 3 kez denetlendiğini belirtti. Şimşek, halk sağlığını korumaya yönelik denetimlerin sürdüğünü ifade etti.
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