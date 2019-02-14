Hevhulma otu nedir? Hevhulma otunun faydaları nelerdir?

Alerji ya da stres kaynaklı ortaya çıkan egzama, genellikle deriyi kurutan, kaşıntı yapan ve bazen de ufak kabarcıkların oluşmasına yol açan bir deri hastalığıdır. Hastalarda yaygın olarak enfeksiyon görülür, çünkü kolayca kuruyan, pullanan ve çatlayan deri mikroorganizmaların girişine olanak tanır. Egzama vücudun herhangi bir yerinde olabilir, ama daha çok ellerde, bacak ve ayaklarda bulunur. Bitkisel tedavi uzmanları, egzamayla mücadelede 'hevhulma otu'nu öneriyor. Peki hevhulma otu nedir? Hevhulma otu neye iyi gelir? İşte detayları...

Hevhulma otu nedir?

Yaz aylarında genelde mor ya da kırmızı çiçek açan hevhulma dere, göl, su kenarında ve genellikle çeltik tarlalarında görülür. Temmuz ayında çiçek açar. İçeriğinde glikozit, flavon, pektin, uçucu yağ ve tanen bulunur. Süs bitkisi olarak kullanılan helhulma ayrıca yaprakları tazeyken sebze niyetiyle de tüketilir. Aklar ot olarak da bilinen hevhulma başta egzamaya çare olurken, diğer faydaları da şunlardır: Bakterileri öldürücü, kanamayı durdurucudur. Damar büzücü etkisiyle basur tedavisinde kullanılır. İdrar söktürücü, kuvvet vericidir.

Köklerini haşlayarak suyu kullanılır

Soğuk algınlığında, karın ağrısı, mide sancılarında, bağırsak iltihaplanmasında kısa sürede olumlu sonuçlar verir. Basur tedavisinde haricen günde 2 kez az bir suyla kurutulmuş çiçekli dalları lapa hale getirilerek basuru küçültmek için uygulanır. Kurutulmuş hevhulma otuyla kesikler ve darbelerdeki serpilerek kanamayı dindirmede kullanılabilir. Kökleri haşlanarak elde edilen suyuyla diş eti ve ağız iltihaplarında gargara yapılarak kullanılabilir.

Basur tedavisinde kullanımı için ise haricen günde iki kez az bir suyla kurutulmuş çiçekli dalları lapa bir hale getirilerek basuru küçültmek için uygulanır.

Kurutulmuş hevhulma otu ile kesiklerde ve darbelerde serpilerek kanamayı dindirmede kullanılabilir.



Yapraklarından hazırlanan bitki çayı ile kabızlık için ishal durdurucu veya kesici olarak kullanılabilir.