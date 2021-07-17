  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Kadın, eşini darbeden adama sokak ortasında tekme tokat saldırdı
İran'da sel felaketi: 1 ölü, 4 kayıp
Almanya'da uçak düştü: Ölüler var
Erdoğan, Rize için aldığı kararı açıkladı
Gündem Hevesleri yine kursaklarında kaldı! Başkan Erdoğan duyurdu
Gündem

Hevesleri yine kursaklarında kaldı! Başkan Erdoğan duyurdu

AK Parti'nin 2,5 milyon üye kaybettiğini iddia eden CHP yandaşı çamur medyasına Başkan Erdoğan'dan yalanlama geldi. AK Parti Erzurum Genişletilmiş İl Danışma Toplantısında konuşan Başkan Erdoğan AK Parti'nin üye sayısının sadece 5 ayda 2.5 milyon arttığını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-07-17 19:00:00 -
Hevesleri yine kursaklarında kaldı! Başkan Erdoğan duyurdu

AK Parti iktidarını akıllarınca millet nezdinde küçük düşürüp itibarsızlaştırmaya çalışan Sözcü ve Cumhuriyet'in başını çektiği çamur medyası asılsız bir iddia daha ortaya attı.

AK Parti'nin 2,5 milyon üye kaybettiğini iddia eden CHP yandaşı solak medya her zaman olduğu gibi yine rezil olmaktan kurtulamadı. Çamur medyasının iddiasının aksine AK Parti'nin son 5 ayda üye sayısını 2.5 milyon arttığı öğrenildi.

Başkan Erdoğan duyurdu

AK Parti Erzurum Genişletilmiş İl Danışma Toplantısında konuşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin üye sayısının sadece 5 ayda 2.5 milyon arttığını açıkladı.

"Biz 13 milyon 500 bini aşan üye sayısı ile Türkiye'nin en büyük ailesiyiz" diyen Başkan Erdoğan'ın sözleri CHP yandaşı çamur medyasının heveslerini kursaklarında bıraktı.

"AK Parti'nin üye sayısı hızla eriyor" diyerek algı operasyonu yapan solak medya baltayı bir kez daha taşa vurdu.

AK Parti hükümetini karalamak için her türlü pisliği yapmaktan geri durmayan CHP medyası ısmarlama usulü yaptıkları sallamasyon haberlerde AK Parti'nin üye sayısının hızla eridiğini buna karşın CHP ve İYİ Parti'nin üye sayılarının hızla yükseldiğini iddia etmişti.

Hevesleri kursaklarında kaldı

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 1 Nisan 2021 tarihinde yayınladığı verilerde AK Parti'nin üye sayısı 10 milyon 984 bin 312 olarak açıklanmıştı. 

Daha 2-3 ay kadar önce "AK Parti'nin üye sayıları eriyor" yaygarası koparmaya çalışan CHP medyası, yine umduğunu bulamayarak rezil kepaze oldu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay