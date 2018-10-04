Hevesleri kursaklarında kaldı, ekmeğe zam yok!

"Hevesleri kursaklarında kaldı, ekmek aynı fiyat!" başlıklı bugünkü yazısında ekmek fiyatları ile ilgili spekülatif haberler yapan medya organlarını eleştiren Yeni Akit yazarı Ali Karahasanoğlu, ‘zam’ haberlerinin kasıtlı olarak yürütülen bir algı operasyonu olduğunu belirtti.

İşte Karahasanoğlu’nun o yazısı;

Nasıl bir Türkiye’de yaşıyoruz?

“İşadamı derneklerinin, ‘Faiz oranları yükseltilmeli’ diye açıklama yaptığı bir ülkedeyiz” desem..

Belki kısa bir özet olur ama..

Örnekleri çoğaltmak mümkün.

İhanet sadece işadamları derneklerinden gelmiyor..

Kendi ayağına kurşun sıkan, Sadece TÜSİAD değil..

Bankaların 38 milyar TL para kazandığı bir ülkede, “Para ile para kazananlar, az kazandılar.. Daha çok kazansın..” diyen sanayiciler yalnız değil..

Halkın sesi olduğunu iddia eden medyadan da aynı hainliği görüyoruz..

“Kamu görevi görüyoruz” diye şişinen gazetecilerin yaptıkları da, işadamlarının açıklamalarına kıyasla, çok da masum değil..

Ekmek üzerinden olaya bakalım..

Nedir şu ekmekteki fiyat tartışması?

“Ekmek zamlandı..”

“Yok zamlanmadı.. Zamlanıyor..”

“Yok yok.. Yanlış oldu.. Zamlanacak..”

Zamlandı ise.. “Zamlandı” diye haberini yaparsınız..

Zamlanacak ise..

Zam ne zaman hayata geçecek ise.. Günü ile haberini verirsiniz..

Ama ekmek üzerinden bile, hainliği elden bırakmıyorlar..

Yapmak istedikleri algı operasyonunu..

Tek tek şu tüketim maddesi.. Bu tüketim maddesi üzerinden yapma yerine..

Kısa yoldan işi bitirmek niyetindeler..

Şöyle düşünüyorlar..

“Ekmek girmeyen ev var mı?

Yok..

O zaman ‘ekmek’ ile oynayalım..

‘Ekmek fiyatları’ ile oynayalım..

‘Milletin ekmeği’ ile oynamış oluruz..

Milletin sofrasındaki ekmeği yürütmüş oluruz..”

“Ekmek yok ise, pasta ye” kafasındakileri kenara koyarsak..

Her evin vazgeçilmez beslenme amaçlı tüketim maddelerinin başındaki ekmek fiyatı üzerinden yapılacak spekülasyonlar, halkın % 30’unu, % 40’ını, % 50’sini alan değil.

Halkın % 100’ünü ilgilendiriyor..

Domateste fiyatlar, mevsime bağlı yükselmiş ise..

Vatandaş bir çözüm bulur..

Şu veya bu şekilde domatesteki fiyat artışını tolere edebilirsiniz.

Bir hafta alır, diğer hafta almayabilirsiniz..

Önceden aldığınız salça ile durumu idare edebilirsiniz.

Ama ekmekte bunu yapamazsınız..

Günlük olarak tükettiğiniz bir gıda maddesi..

Tüketimi ertelenemediği gibi, evde stoklanması da pek mümkün olmayan, vazgeçilmez bir ürün..

Enflasyonu..

Vatandaşın gelir gider dengesini..

Dolayısı ile günlük hayatını direkt ilgilendiren bir madde..

İşte hayatı direkt etkileyen bu “ekmek” üzerinden götürülüyor tartışmalar..

Medyanın “ekmek” konusuna bakış açısına bir bakınız..

Hani...

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