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HES'lerden ekonomiye 174 milyar liralık katkı

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından son 17 yılda hizmete alınan 553 Hidro Elektrik Santralinde (HES) üretilen 667 milyar kilovatsaat elektrik ile ülke ekonomisine bugüne kadar 174 milyar liralık katkı sağlandı.

09 Eylül 2019 Pazartesi 14:15
HES'lerden ekonomiye 174 milyar liralık katkı

Devlet Su İşleri Genel Müdürü Mevlüt Aydın, Türkiye'de hidroelektrik enerjisinin elektriğin sigortası olduğunu söyledi.

Aydın, Türkiye'nin enerjideki dışa bağımlılığının azalması gerektiğini belirterek, "Su kaynakları bakımından söz konusu avantajlara sahip ülkemiz, bu kaynakların değerlendirilmesi noktasında ne yazık ki henüz ulaşılması gereken düzeyde değil. Bir diğer önemli konu ise Türkiye enerjide maalesef dışa bağımlı durumda. Enerji bağımlılığını azaltmak için de yerli kaynakları hızla devreye sokmamız gerekiyor" diye konuştu.

Bugüne kadar 667 milyar kilovatsaat elektrik üretildi

Enerjide dışa bağımlılığı azaltmak için ellerinden gelen gayreti göstereceklerini ifade eden Aydın, şöyle konuştu:

"Biz de bu kapsamda son 17 yılda hizmete aldığımız 553 HES'ten 667 milyar kilovatsaat elektrik enerjisi ürettik. Bunun da ülkemiz ekonomisine katkısı 174 milyar liradır. HES'ler, kalkınmakta olan ülkemizin hızla artan enerji talebinin yerinde, zamanında ve temiz olarak karşılanmasını sağlamaktadır. Türkiye, enerji üretiminde özellikle son yıllarda gerçekleştirdiği atılımlarla yerli ve yenilenebilir kaynakların devreye sokulması yönünde önemli mesafe katetmiştir."

Aydın, enerjinin tüm dünyada önemli olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bütün dünyada, Amerika'dan Kanada'ya, Finlandiya'dan Japonya'ya kadar birçok ülke, hidroelektrik enerji potansiyelini yüzde 80 hatta yüzde 100'e kadar artırmıştır. Dolayısıyla bu alandaki çalışmalarımıza tüm hızımızla devam edeceğiz. Mutlaka devam etmemiz de gerekiyor. Yerli kaynaklara yapılan yatırımlar bütün dünyada teşvik ediliyor. Topoğrafyası ve morfolojik yapısı göz önüne alındığında ülkemiz hem düşü hem de debi açısından şanslı sayılabilecek ülkeler arasında yer almaktadır."

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Haber Tarihi: 09 Eylül 2019 Pazartesi 14:15
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  2. Devlet Su İşleri
  3. Türkiye
  4. hidroelektrik
  5. Hidro Elektrik Santrali

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