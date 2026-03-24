Ekonomi
Hesaplar, kartlar, harcamalar… Hepsi artık bir arada! VakıfBank'tan dijital devrim

Hesaplar, kartlar, harcamalar… Hepsi artık bir arada! VakıfBank’tan dijital devrim

VakıfBank, açık bankacılıkta bir ilke imza atarak müşterilerine farklı banka hesap ve kartlarını tek merkezden yönetme özgürlüğü sunuyor. ‘Tüm Hareketler’ ve ‘Varlık Dağılımı’ fonksiyonlarıyla dijital bankacılık deneyimini kişiselleştirilmiş bir kontrol merkezine dönüştürüyor.

VakıfBank, finansal işlemlerin daha kolay, hızlı ve bütüncül bir şekilde yönetilebilmesi için dijital bankacılık hizmetlerini geliştirmeye devam ediyor. Açık bankacılık ekosisteminin sınırlarını genişleten VakıfBank, diğer bankalardaki hesapların VakıfBank Mobil ve internet bankacılığı üzerinden görüntülenebilmesinin ardından, diğer bankalara ait kredi ve banka kartlarının da VakıfBank Mobil’e eklenebilmesini mümkün hale getirdi. Bankalararası Kart Merkezi ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası iş birliğiyle geliştirilen bu özellik, 1 Mart itibarıyla bireysel ve ticari tüm müşterilerin kullanımına sunuldu. VakıfBank, bu hizmeti devreye alarak sektörde kart fazını müşterilerine sunan öncü bankalardan biri oldu.

 

Tüm hareketler sadece VakıfBank Mobil’de

Sektörde bir ilk olarak VakıfBank Mobil’e eklenen “Tüm Hareketler” özelliğiyle hesap ve kartlara ait işlemler kolayca takip edilirken eklenen kartların limit, ekstre ve puan bilgilerine de hızlı şekilde erişilebiliyor. “Diğer Banka Hesap ve Kartlar” menüsü sayesinde müşteriler, diğer bankalardaki hesap ve kartlarını tek bir ekrandan yönetebiliyor. “Varlık Dağılımı” özelliğiyle ise müşterilerin diğer bankalardaki hesaplarını eklemesinin ardından bankalar arasındaki varlık dağılımlarını yüzdesel olarak inceleyebilmesine ve toplam varlıklarını tek ekranda görüntüleyebilmesine imkân tanıyor.

 

VakıfBank Mobil’de yer alan “Diğer Bankadan Para Getir” menüsü üzerinden müşteriler, ekledikleri bankalar aracılığıyla veya farklı banka ve kuruluşları seçerek para transferi işlemlerini gerçekleştirebiliyor. Tek seferlik para transferlerine ek olarak, diğer banka hesaplarından ileri tarihli ve düzenli para transferi talimatları da verilebiliyor. VakıfBank, finansal yönetimde zaman ve mekân sınırlarını ortadan kaldıran bu yenilikçi adımla dijital bankacılık deneyimini daha bütünsel, şeffaf ve erişilebilir bir yapıya dönüştürüyor.

 

ViBi ve Benim Yerim hatırlatmalarda aktif rol alıyor

Bir sonraki bankacılığı dijitalleşme ve inovasyonla şekillendiren VakıfBank, finansal danışmanı ViBi ile müşteri deneyimini bir adım ileriye taşımaya devam ediyor. Gelişmiş veri analitiği yetkinlikleriyle güçlendirilen ViBi, müşterilere özel öneriler sunarak proaktif finansal yönlendirmelerde bulunuyor. Finansal süreçlere ilişkin farkındalık oluşturan akıllı hatırlatmalar sayesinde kullanıcılar, işlemlerini zamanında ve kolayca gerçekleştirebiliyor. Dijital dönüşüm stratejisinin önemli bir parçası olan ViBi; Açık Bankacılık hizmetleri kapsamında da müşterilere proaktif öneriler sunarak finansal işlemlerin daha pratik, hızlı ve kesintisiz bir şekilde yönetilmesine katkı sağlıyor.

 

Aynı zamanda mobil bankacılık kullanım alışkanlıklarını değiştiren “Benim Yerim” menüsü ile müşterilere günlük finansal işlemlerinde de kolaylık sunuyor. VakıfBank müşterileri, Ev ve Araç Gider Analizi ile harcama kategorisi bazında analiz yapabiliyor. Güçlü bildirim altyapısı sayesinde ise fatura, kira, aidat ve vergi gibi ödemelerini aksatmadan gerçekleştirebiliyor.

