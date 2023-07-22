Hesap zamanı! Gel bakalım buraya Ekrem
İBB Başkanlığı dışında her halta burnunu sokan Ekrem İmamoğlu ile daha partisini yönetemeden Türkiye'yi yönetmeye kalkışan Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz günlerde sızdırılan gizli toplantının ardından ilk kez bir araya geldi.
'Değişim' talepleri ve sızdırılan zoom toplantısının yankılarının sürdüğü CHP'de belediye başkanları toplandı.
CHP Belediye Başkanları Toplantısı CHP Genel Merkezi’nde başladı.
Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun başkanlık ettiği toplantıya tüm büyükşehir, il ve ilçe belediye başkanları katıldı.
Toplantıda, yerel seçim öncesi hazırlıklar ele alınacak.
Öte yandan kamuoyunun gündemine gelen sızdırılan toplantı sonrası İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ilk kez bugün "yüz yüze" geldi.
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