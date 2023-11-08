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Gündem Hesap ödemeyen kaymakama soruşturma
Gündem

Hesap ödemeyen kaymakama soruşturma

Yeniakit Publisher
2023-11-08 02:47:00 -
Hesap ödemeyen kaymakama soruşturma

Artvin'in Yusufeli ilçesinde, restoranda yediği döner ve tatlıyı beğenmeyip, hesap ödemeden işletmeden ayrılan Yusufeli Kaymakamı Hacı Kerim Meral hakkında, İçişleri Bakanlığı'nca soruşturma başlatıldı.

Olay, 6 Kasım'da, öğle saatlerinde ilçe merkezinde meydana geldi. Yanındaki 2 misafiriyle restorana giden Yusufeli Kaymakamı Hacı Kerim Meral, garsona döner, ardından da sütlaç siparişi verdi. Misafirleriyle birlikte dönerleri, ardından da tatlı yiyerek çay içen Kaymakam Meral, masadan kalkarak kasaya yöneldi. Kasada duran işletme sahibi Ferhat Kodat'a döner ve tatlıyı beğenmediğini söyleyen Kaymakam Meral, hesap ödemeden restorandan ayrıldı. Restoranda yaşanan bu anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Soruşturma açıldı

İçişleri Bakanlığı, yaşananlara ilişkin sosyal medyadan yapılan tepki paylaşımları üzerine harekete geçerek, soruşturma başlattı. Artvin Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Bugün medyada yer alan konu ile ilgili Yusufeli Kaymakamı Hacı Kerim Meral hakkında İçişleri Bakanlığımızca müfettiş görevlendirilerek soruşturma başlatıldı" denildi.

Kaynak: DHA

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