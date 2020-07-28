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Hesap kartını ATM cihazına kaptıran Adanalı banka camını kırdı

Adana'da hesap kartını ATM cihazına kaptıran bir kişi, yetkililere ulaşamayınca bankanın camını kırdı.

Yeniakit Publisher
2020-07-28 05:46:00 -
Hesap kartını ATM cihazına kaptıran Adanalı banka camını kırdı

Olay, saat 04.00 sıralarında merkez Adana Çukurova ilçesi Toros Mahallesi'nde meydana geldi. Alkollü olduğu öne sürülen A.İ., iddiaya göre para çekmek için kartını ATM cihazına soktu.

Cihazın hesap kartını rehin alması üzerine çare arayan A.İ., içeride birilerinin olduğu düşüncesiyle, bankanın camına vurmaya başladı. Sesini duyuramadığını düşünün A.İ., bu kez kaldırımdaki parke taşını alarak, bankanın kapı camını kırmaya çalıştı.

Kendisini ihbar etti

Kapı camını kıran A.İ., halen kimseye ulaşamayınca, 112'yi arayarak kendisini polise ihbar etti. Gözaltına alınan A.İ., Fatih Polis Merkezi'ne götürüldü.
Polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

 

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