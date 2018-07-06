Hesabı sorulmadan acımız dinmez!

Erzincan’ın Kemaliye ilçesinde, 25 yıl önce Sivas olaylarına misilleme olarak 33 sivilin katledildiği ve terör örgütü PKK’nın en büyük sivil katliamlarından biri olan Başbağlar Katliamı’nın yürekleri yakan büyük acısı, aradan geçen çeyrek asra rağmen dinmiyor. Şehitlerini dua ve gözyaşları ile anan Başbağlar halkı, 33 masumu katleden canilerin hâlâ serbestçe dolaştığına işaret ederek, “Olayın failleri hakettikleri cezayı almadıkça, içimizdeki yara kapanmayacak. Başbağlar dosyası yeniden açılmalıdır” dediler.

ACILAR İLK GÜNKÜ GİBİ TAZE

Bu arada, Başbağlar köyünde öldürülen 33 sivilin acısı yüreklerdeki tazeliğini korurken, katliama ait izler köydeki müzede sergileniyor. Başbağlar köyünde 2013 yılında açılan kültürevinde oluşturulan müzede, 5 Temmuz 1993’te teröristlerce katledilen ve yaşları 13 ila 74 arasında değişen 33 kişinin anısı yaşatılıyor. Girişinde katledilenlerin isimlerinin yer aldığı pano bulunan müzede, hain saldırıda yaşamını yitirenlerin fotoğrafları ile giysi, tespih, tarak ve ayakkabı gibi kişisel eşyaları sergileniyor. Katliamın izlerini bütün çıplaklığı ile gözler önüne seren eşya ve fotoğraflar, ziyaretçilerin yüreklerini burkuyor.

OYUNA GELMEDİK, ADALET İSTİYORUZ

Katliamda amcası, dayısı ve yakınlarını kaybeden eski Başbağlar Köyü Yardımlaşma Derneği Başkanı Şerif Gül, tek dileklerinin katillerin yakalanıp adalete hesap vermeleri olduğunu dile getirerek, şunları söyledi: “Bu katliam, PKK’nın içimizdeki vatan hainleriyle müşterek yaptığı bir katliamdır. Türkiye kalkınma hamlesine başladığında dış güçler devreye giriyor. Başbağlar halkı olarak oyunlarını bozduk, acımızı içimize attık. 33 şehit verdik ama gerekirse vatanımız için 33 bin şehit veririz. Başbağlar katliamını unutmak mümkün değil.”

ŞEHİTLERE HÜZÜNLÜ ANMA

Erzincan’ın Kemaliye ilçesine bağlı Başbağlar köyünde 5 Temmuz 1993’te teröristlerce katledilen 33 sivil, katliamın 25. yılı dolayısıyla düzenlenen törenle anıldı. Köy meydanındaki Kültür Evi önünde gerçekleştirilen anma törenine, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ravza Kavakçı, Erzincan Valisi Ali Arslantaş, Kemaliye Kaymakamı Mustafa İlhan, askeri yetkililer ve gencinden yaşlısına çok sayıda vatandaş ellerinde Türk bayraklarıyla katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programda, Kur’an-ı Kerim tilavetinin ardından şehitler için dualar edildi. Köy çocuklarından Yusuf ve Azra Meryem Aydın’ın Başbağlar anısına şiir okumasıyla devam eden programda, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Başbakan Yıldırım’ın da aralarında bulunduğu siyasilerin ve bürokratların gönderdiği taziye mesajları okundu. Törende konuşan Bakan Tüfenkci, “25 yıl önce bu topraklarda acılar yaşandı. Sivas’ta, Başbağlar’da acılar yaşandı. Esasında o acıların izlerini takip ettiğinizde aynı kapıya çıktığını görüyorsunuz. O gün o olayları tertipleyenler, burada bu masum canları alanlar, 15 Temmuz’da da aynı amacı taşıyorlardı” dedi. Öte yandan; CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da, Başbağlar Katliamı’nın 25. yılı nedeniyle yayımladığı paylaşımda, “Teröre hedef olan bir siyasetçi olarak söylüyorum, bu topraklarda aynı acıların yaşanmaması için mücadelemden asla vazgeçmeyeceğim” ifadesini kullandı.