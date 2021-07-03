Geçtiğimiz hafta düzenlenen Kabine Toplantısı'nda alınan yeni kararlar ile kademeli normalleşme sürecinde yeni adımlar atıldı. 1 Temmuz itibari ile uygulanmaya başlayan yeni kararlarda sokağa çıkma ve seyahat yasağı kaldırılırken, HES kodu zorunluluğu merak konusu oldu. HES kodu zorunluluğu kalktı mı? AVM, kafe, restoranlarda HES kodu ve ateş ölçümü yapılacak mı, seyahatlerde HES kodu kalktı mı?

HES kodu zorunluluğu kaldırıldı mı?

Yeni normalleşme ile beraber HES kodu zorunluluğu olup olmadığı merak ediliyor. İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelgede HES kodu zorunluluğunun kalktığına dair bir açıklama bulunmuyor. Bu sebeple HES kodu kullanımı devam edecek. Bir karar alındığı taktirde detayları haberimize ekleyeceğiz.

HES kodu nasıl alınır?

HES kodunu e-Devlet sistemi üzerinden https://www.turkiye.gov.tr/saglik-bakanligi-hes-kodu-uretme-ve-listeleme adresinden alabilirsiniz.

HES yazıp aralarında boşluk bırakılarak sırasıyla T.C. kimlik numarası, T.C. kimlik seri numarasının son 4 hanesi ve paylaşım süresi yazılır ve 2023'e SMS olarak atılır.