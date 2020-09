HES kodu nereden alınır? HES kodu nasıl indirilir?

Seyahatlerinde uçak, tren, otobüs gibi toplu taşıtları kullanacaklar HES (Hayat Eve Sığar) kodu alma işlemlerini tamamlaması gerekiyor. Sağlık. Bakanlığının Hayat Eve Sığar mobil uygulaması vatandaşların hayatına kolaylık sağlamak için hayata geçirilmiştir. Özellikle koronavirüsle mücadelenin tüm hızıyla devam ettiği şu günlerde pandemiyle ilgili tüm bilgilere ulaşılabileceğiniz kendi riskinizi gözden geçirebileceğiniz ve yakınlarınız hakkında bilgi sahibi olabilme imkanına sahip olunmakta HES uygulamasıya.

HES kodu ile ne yapılır?

HES kodu uygulaması sayesinde risk bölgelerini görebilirsiniz. Konum servislerine izin verildiğinde uygulama seni riskli bölgelere yaklaştığında uyaracak ve haritada anlık olarak yaklaşmaman gereken alanları görebileceksin. Online covit-19 testini doldurarak durumunuz hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. Hayat Eve Sığar yani HES kodu uygulaması üzerinden yine yakınlarınızı takip edebilirsiniz. Ailenizin ve sevdiklerinizi Yakınlarım sekmesindeki listesine ekleyebilir, durumları hakkında bilgi sahibi olabilir ve riskli bir durumla karşılaşmadan önceden önlem alabilirsiniz. Hesabınızı doğrula ise kullanıcı hesabını doğrulamak için telefonuna kod gönderilecektir. Hesabınızı doğrulamanız sizi daha iyi yönlendirmeye ve riskli bölgelerden korunmanıza yardımcı olacaktır.

HES kodu nasıl indirilir?

Play Store’den Hes kodunu indiriniriz. İlerle butonunu tıklayarak yukarıdaki anlatılanları sırasıyla geçiniz. Telefonunuza gelen doğrulama kodunu girdikten sonra artık HES uygulamasını indirmiş olursunuz. Konum ve Bluetooth servislerini de açmayı unutmayın.

HES kodu uygulaması nasıl kullanılır?

Hayat Eve Sığar uygulaması nasıl kullanılır? HES uygulamasında alt kısımda Ana sayfa, yoğunluk, yakınlarım ve hesabım sekmelerini göreceksiniz.

Yoğunluk sekmesi: Konum servislerine izin verdiyseniz riskli bölgelere yaklaştığında uyaracak ve haritada anlık olarak yaklaşmaman gereken alanları görebileceksiniz.

Yakınlarım servisi: Yakınlarım bölümünden yakınlarınızı listeye ekleyebilir, konumları ile ilili bilgialabilir ve riskli bir durumla karşılaşmadan önlem alabilirsiniz.

Hesabım bölümü: HES uygulaması ile ilgili temel ayarları bu bölümden yönetebilirsiniz.

HES kodu nasıl alınır?

Hayat Eve Sığar uygulamasına giriş yaptıktan sonra Hes kodu işlemleri sekmesini tıklayınız. HES kodu sorgulama ekranı çıkacaktır. Oradan yeni kod ekle diyorsunuz. Açılan kısımdan HES kodunuzu hangi tarihe kadar kullanmak istiyorsanız o tarihi seçip Hes kodunu belirli bir süre aralığında alabiliceğiniz gibi süresiz olarak da HES kodunu alabilirsiniz. HES kodunda tarihi belirledikten sonra devam tuşuna basınız.

HES uygulaması üzerinden sağlık durumuna nasıl bakılır?

HES uygulamasına giriş yaptıktan sonra Sağlık Durumu sekmesine tıklanır. Bu kısım sağlık durumunuza ilişkin soruların sorulduğu kısım olma özelliğine sahiptir. Takip altında bir hastalık iseniz klinik durumuz hakkında Sağlık Bakanlığına bu kısımdan bilgi verebiliyorsunuz.

Türkiye’nin günlük koronava virüs vaka sayılarını nereden öğrenirim?

HES uygulaması üzerinden ana sayfada Türkiye haritası üzerine basarak (Genel İstatistikler) bölümünden Türkiye’nin güncel koronavirüs istatistiklerini an be an takip edebilirsiniz.

HES yoğunluk haritası ne işe yarar?

Yoğunluk haritası ne işe yarar? Öncelikle yaşadığımız bölgede tanı alan hastaların özellikle de hem evde takip edilen hem de hastaneye yatan hastaların yoğunlukları bu bölümden takip edilmekte. Nerede ve hangi bölgede iseniz o bölgede hayatın ne kadar riskli olduğunu haritalar üzerindeki korona yoğunluk haritası üzerinden takip etme imkanına sahip olabilirsiniz.