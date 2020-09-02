  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Sağlık HES kodu nereden alınır? HES kodu nasıl indirilir?
Sağlık

HES kodu nereden alınır? HES kodu nasıl indirilir?

HES kodu uygulaması nasıl indirilir? HES kodu nedir, HES kodu alma, HES kodu ne işe yarar, HES kodu sorgulama, HES kodu alma SMS ile nasıl yapılır? HES kodu indir için hangi yolu izlemek gerekir? Soruları koronavirüsle mücadele kapsamında devreye sokulan Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasının pek çok yerde zorunlu olmasından sonra merak edilmeye başlandı. İşte e devlet ve SMS üzerinden HES kodu naslı alınır? Sorusuna ilişkin haberin detayları.

Yeniakit Publisher
2020-09-02 08:50:00 - 2020-09-02 08:50:47
HES kodu nereden alınır? HES kodu nasıl indirilir?

Seyahatlerinde uçak, tren, otobüs gibi toplu  taşıtları kullanacaklar HES (Hayat Eve Sığar) kodu alma işlemlerini tamamlaması gerekiyor. Sağlık. Bakanlığının Hayat Eve Sığar mobil uygulaması vatandaşların hayatına kolaylık sağlamak için hayata geçirilmiştir. Özellikle koronavirüsle mücadelenin tüm hızıyla devam ettiği şu günlerde pandemiyle ilgili tüm bilgilere ulaşılabileceğiniz kendi riskinizi gözden geçirebileceğiniz ve yakınlarınız hakkında bilgi sahibi olabilme imkanına sahip olunmakta HES uygulamasıya. 

HES kodu ile ne yapılır?

HES kodu uygulaması sayesinde risk bölgelerini görebilirsiniz. Konum servislerine izin verildiğinde uygulama seni riskli bölgelere yaklaştığında uyaracak ve haritada anlık olarak yaklaşmaman gereken alanları görebileceksin. Online covit-19 testini doldurarak durumunuz hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. Hayat Eve Sığar yani HES kodu uygulaması üzerinden yine yakınlarınızı takip edebilirsiniz. Ailenizin ve sevdiklerinizi Yakınlarım sekmesindeki listesine ekleyebilir, durumları hakkında bilgi sahibi olabilir ve riskli bir durumla karşılaşmadan önceden önlem alabilirsiniz. Hesabınızı doğrula ise kullanıcı hesabını doğrulamak için telefonuna kod gönderilecektir. Hesabınızı doğrulamanız sizi daha iyi yönlendirmeye ve riskli bölgelerden korunmanıza yardımcı olacaktır. 

HES kodu nasıl indirilir?

Play Store’den Hes kodunu indiriniriz. İlerle butonunu tıklayarak yukarıdaki anlatılanları sırasıyla geçiniz. Telefonunuza gelen doğrulama kodunu girdikten sonra artık HES uygulamasını indirmiş olursunuz. Konum ve Bluetooth servislerini de açmayı unutmayın. 

HES kodu uygulaması nasıl kullanılır?

Hayat Eve Sığar uygulaması nasıl kullanılır? HES uygulamasında alt kısımda Ana sayfa, yoğunluk, yakınlarım ve hesabım sekmelerini göreceksiniz. 

 

Yoğunluk sekmesi: Konum servislerine izin verdiyseniz riskli bölgelere yaklaştığında uyaracak ve haritada anlık olarak yaklaşmaman gereken alanları görebileceksiniz. 

Yakınlarım servisi: Yakınlarım bölümünden yakınlarınızı listeye ekleyebilir, konumları ile ilili bilgialabilir ve riskli bir durumla karşılaşmadan önlem alabilirsiniz. 

Hesabım bölümü: HES uygulaması ile ilgili temel ayarları bu bölümden yönetebilirsiniz.

HES kodu nasıl alınır?

Hayat Eve Sığar uygulamasına giriş yaptıktan sonra Hes kodu işlemleri sekmesini tıklayınız. HES kodu sorgulama ekranı çıkacaktır. Oradan yeni kod ekle diyorsunuz. Açılan kısımdan HES kodunuzu hangi tarihe kadar kullanmak istiyorsanız o tarihi seçip Hes kodunu belirli bir süre aralığında alabiliceğiniz gibi süresiz olarak da HES kodunu alabilirsiniz. HES kodunda tarihi belirledikten sonra devam tuşuna basınız. 

HES uygulaması üzerinden sağlık durumuna nasıl bakılır?

HES uygulamasına giriş yaptıktan sonra Sağlık Durumu sekmesine tıklanır. Bu kısım sağlık durumunuza ilişkin soruların sorulduğu kısım olma özelliğine sahiptir. Takip altında bir hastalık iseniz klinik durumuz hakkında Sağlık Bakanlığına bu kısımdan bilgi verebiliyorsunuz. 

Türkiye’nin günlük koronava virüs vaka sayılarını nereden öğrenirim?

HES uygulaması üzerinden ana sayfada Türkiye haritası üzerine basarak (Genel İstatistikler) bölümünden Türkiye’nin güncel koronavirüs istatistiklerini an be an takip edebilirsiniz. 

HES yoğunluk haritası ne işe yarar?

Yoğunluk haritası ne işe yarar? Öncelikle yaşadığımız bölgede tanı alan hastaların özellikle de hem evde takip edilen hem de hastaneye yatan hastaların yoğunlukları bu bölümden takip edilmekte. Nerede ve hangi bölgede iseniz o bölgede hayatın ne kadar riskli olduğunu haritalar üzerindeki korona yoğunluk haritası üzerinden takip etme imkanına sahip olabilirsiniz.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
DEVA Partisi'nden Abdullah Gül'e büyük şok
Siyaset

DEVA Partisi'nden Abdullah Gül'e büyük şok

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın başdanışmanı Hasan Karal, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün adaylığına ilişkin çarpıcı bir açıklam..
Bakan Koca resmen duyurdu! 'İkinci piki yaşıyoruz' deyip vakaların patladığı 10 ili açıkladı
Korona Virüs

Bakan Koca resmen duyurdu! 'İkinci piki yaşıyoruz' deyip vakaların patladığı 10 ili açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, gazetesi Ahmet Hakan’a verdiği röportajda son günlerde koronavirüs vaka sayılarında yaşanan artışın nedeni ola..
Uzman isim açıkladı: Yunanistan'ın Fransa'dan savaş uçakları alması bölgede dengeleri değiştirir mi?
Gündem

Uzman isim açıkladı: Yunanistan'ın Fransa'dan savaş uçakları alması bölgede dengeleri değiştirir mi?

Yunanistan'ın Fransa'dan 18 adet "Rafale" tipi savaş uçağı alacağı iddia edilmişti. Bu gelişme sonrası "Yunanistan'ın Fransa'dan savaş uçakl..
Satılık 2011 model Dacia Sandero
Satılık 2011 model Dacia Sandero

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı