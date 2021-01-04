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Spor Hes Kablo Kayserispor, teknik direktör Samet Aybaba ile yollarını ayırdı
Spor

Hes Kablo Kayserispor, teknik direktör Samet Aybaba ile yollarını ayırdı

Yeniakit Publisher
2021-01-04 10:21:00 -
Hes Kablo Kayserispor, teknik direktör Samet Aybaba ile yollarını ayırdı

KAYSERİ (AA) - Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor'un kulüp sözcüsü Mustafa Tokgöz, teknik direktör Samet Aybaba ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdıklarını belirtti.

Tokgöz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, teknik direktör Samet Aybaba ile yaptıkları toplantı sonrası deneyimli teknik adamla devam etmeme kararı aldıklarını aktardı.

Samet Aybaba'nın Kayserispor camiasında ayrı bir yeri olduğunu vurgulayan Tokgöz, şunları kaydetti:

"Samet hoca camiamızın abisidir, büyüğümüzdür. Kulübümüzde görev yapan hocalar arasında bizim için en değerli, saygı duyulan hocadır. Hocamızla görüştük ve anlayış çerçevesi içerisinde ayrılma kararı aldık. Hocamıza bundan sonraki süreçte başarılar diliyorum. Yolu açık olsun. Kayserispor olarak kısa zamanda takımımızı daha ileriye taşıyacak hocayla anlaşıp, takımın başına geçireceğiz."

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