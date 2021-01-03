Hes Kablo Kayserispor-Beşiktaş maçından notlar

KAYSERİ (AA) - Süper Lig'in 16. haftasında Hes Kablo Kayserispor'a konuk olan Beşiktaş, son oynadığı Demir Grup Sivasspor maçına göre 3 değişiklikle sahaya çıktı.

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Demir Grup Sivasspor'u 3-0 yendikleri mücadelede sahaya sürdüğü 11'de 1'i zorunlu 3 değişikliğe gitti.

Siyah-beyazlı ekipte sakatlığı bulunan Rachid Ghezzal'ın yerine Josef de Souza, Rıdvan Yılmaz'ın yerine N'Sakala, Necip Uysal'ın yerine ise Larin 11'de yer aldı.

Annesinin cenazesine katılmak için ülkesinde bulunan Vincent Aboubakar da kadroda yer almadı.

Yalçın, Hes Kablo Kayserispor karşısında takımını Ersin Destanoğlu, Rosier, Welinton, Vida, N'Sakala, Atiba, Josef de Souza, Mensah, N'Koudou, Güven Yalçın, Larin 11'iyle sahaya sürdü.





- Hücum hattı Güven Yalçın ve Larin'e emanet





Geçtiğimiz hafta 11'de şans bulan ve bir de gol atan Güven Yalçın bu maçta da Sergen Yalçın tarafından sahaya ilk 11'de çıktı.

Sivasspor maçında yedek soyunan ve oyuna girdikten sonra gol kaydeden Larin'e, Yalçın 11'de şans tanıdı.





- Hes Kablo Kayserispor 4 değişiklik





Hes Kablo Kayserispor Teknik Direktörü Samet Aybaba, son oynadıkları lig maçına göre ilk 11'de 4 değişikliğe gitti.

Geçen hafta oynanan Gençlerbirliği maçında ilk 11'de yer alan İsmail Çipe, Oğuzhan Çapar, Manzala ve Emre Demir'in yerine Doğan Alemdar, Kolovetsios, Lopes, Lennon görev yaptı.

Sarı-kırmızılı ekip Beşiktaş karşısına Doğan Alemdar, Lopes, Kolovetsios, Sapunaru, Aziz Eraltay, Kvrzic, Ackah, Campanharo, Lennon, Henrique, Kanga 11'i ile çıktı