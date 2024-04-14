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Dünya

Herzog açıklama yaptı! İsrail geri adım attı

Yeniakit Publisher
2024-04-14 22:27:00 -
Herzog açıklama yaptı! İsrail geri adım attı

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, İran'ın İsrail'e yönelik hava saldırılarının "Savaş ilanı niteliğinde" olduğunu ancak bölgede savaş istemediklerini söyledi.

Herzog, İngiliz Sky News televizyonuna İran'ın dün geceki hava saldırılarına ilişkin açıklama yaptı.

İran'ın İsrail'e yönelik saldırısını "savaş ilanı" olarak nitelendiren Herzog, "itidalli oldukları, (İran ile çatışmanın) yansımalarını bildikleri ve ortaklarıyla müzakereleri olduğu için tüm seçenekleri değerlendirdiklerini" ifade etti.

İsrail'in "barış yanlısı" olduğunu savunan Herzog, "İsrail’in kuruluşundan bu yana bu bölgede aradığı son şey savaşa gitmektir" dedi.

İsrail için öncelikli meselenin Gazze'deki esirlerin serbest bırakılması olduğunu dile getiren Herzog, Gazze'de "çok sayıda geçiş kapısı açtıklarını ve büyük miktarda yardımın da paraşütlerle atılmasını sağladıklarını" öne sürdü.

Öte yandan İran’ın İsrail’e yönelik saldırısının ardından bir araya gelen İsrail Savaş Kabinesi, İsrail basının toplantıya yakın kaynaklara dayandırdığı haberlerde, Savaş Kabinesi toplantısının İran’a verilecek karşılık konusunda karara varamadan sona erdiği aktarıldı.
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Kaynak: AA

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