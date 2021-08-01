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Spor Hertha Berlin-Gaziantep FK maçı ertelendi
Spor

Hertha Berlin-Gaziantep FK maçı ertelendi

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep'in yeni sezon hazırlıkları kapsamında Almanya temsilcisi Hertha Berlin ile Avusturya'da oynadığı karşılaşma, olumsuz hava koşulları nedeniyle ertelendi.

Yeniakit Publisher
2021-08-01 05:05:00 -
Hertha Berlin-Gaziantep FK maçı ertelendi

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Gaziantep Teknik Direktörü Erol Bulut, Hertha Berlin karşısında Günay Güvenç, Djilobodji, Tosca, Kenan Özer, Ertuğrul Ersoy, Oğuz Ceylan, Recep Niyaz, Doğan Erdoğan, Mendly, Sagal ve Furkan Soyalp ilk 11'ini sahaya sürdü.

Alman ekibinin Selke, Lukebakio (penaltıdan) ve Stark'ın golleriyle 3-0 önde olduğu karşılaşma, yoğun yağış ve yıldırım düşme tehlikesi nedeniyle 56. dakikada iptal edildi.

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