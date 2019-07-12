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Herkesin telefonunda var! İşte telefonda sesinizi kaydeden o program

Google'ın en çok kullanılan servislerinden biri olan Google Asistan'ın kullanıcıların sesini gizlice kaydettiği iddia edildi.

12 Temmuz 2019 Cuma 13:13
Herkesin telefonunda var! İşte telefonda sesinizi kaydeden o program

Google'ın popüler servislerinden biri olan Google Asistan'ın kullanıcıların seslerini gizlice kaydettiği ve bu kayıtların bir kısmının Google çalışanları tarafından dinlendiği iddia edildi.

Belçika kaynaklı VRT NWS'in raporuna göre Google binden fazla ses kaydını tuttu, 153 tanesi de kaydedildi. Rapora göre Google'ın kaydettiği seslerin içinde kullanıcıların telefonu başında yaptıkları günlük konuşmalar da yer aldı.

ALEXA da izinsiz dinlemişti

Teknoloji şirketleri yapay zekanın kendini geliştirmesi için ses kaydının zorunlu olduğunu savunurken bu kayıtların çalışanlarca dinlendiği iddiası ise tepkilere neden oldu. Daha önce de Amazon'un sesli asistanı Alexa'nın kullanıcıların izni olmadan dinleme yaptığı tespit edilmişti.

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Haber Tarihi: 12 Temmuz 2019 Cuma 13:13
  1. Google Asistan
  2. Alexa

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