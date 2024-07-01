Herkesin mutlaka bilmesi gerekiyor! İşte bağışıklık çökmesinin 6 işareti
Hürriyet yazarı Osman Müftüoğlu, bağışıklık çökmesinin 6 önemli işaretini açıkladı. Müftüoğlu, o işaretleri şöyle sıraladı:
Hürriyet yazarı Osman Müftüoğlu, bağışıklık çökmesinin 6 önemli işaretini açıkladı. Müftüoğlu, o işaretleri şöyle sıraladı:
"BİR: Sık sık nezle geçirmek.
İKİ: Tekrarlayan ishal ve kabızlık atakları.
ÜÇ: Geç iyileşen yaralar.
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DÖRT: Tekrarlayan kulak, akciğer, sinüs iltihapları.
BEŞ: Kronik yorgunluk hali.
ALTI: Ağızda tekrarlayan aftlar."