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Medya Herkesin mutlaka bilmesi gerekiyor! İşte bağışıklık çökmesinin 6 işareti
Medya

Herkesin mutlaka bilmesi gerekiyor! İşte bağışıklık çökmesinin 6 işareti

Yeniakit Publisher
2024-07-01 12:55:00 -
Herkesin mutlaka bilmesi gerekiyor! İşte bağışıklık çökmesinin 6 işareti

Hürriyet yazarı Osman Müftüoğlu, bağışıklık çökmesinin 6 önemli işaretini açıkladı. Müftüoğlu, o işaretleri şöyle sıraladı:

Hürriyet yazarı Osman Müftüoğlu, bağışıklık çökmesinin 6 önemli işaretini açıkladı. Müftüoğlu, o işaretleri şöyle sıraladı:

"BİR: Sık sık nezle geçirmek.

İKİ: Tekrarlayan ishal ve kabızlık atakları.

ÜÇ: Geç iyileşen yaralar.
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DÖRT: Tekrarlayan kulak, akciğer, sinüs iltihapları.

BEŞ: Kronik yorgunluk hali.

ALTI: Ağızda tekrarlayan aftlar."

 

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