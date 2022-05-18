Herkesin merak ettiği ilginç detay açıklandı! Erdoğan kullanmaya devam edecek

Habertürk yazarı Kübra Par, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın millet bahçesi yapılması planlanan Atatürk Havalimanı’nı kullanmaya devam edeceğini söyledi. Par, bugün kaleme aldığı yazısında Ulaştırma Bakanlığı yetkilileri ile yaptığı görüşmeye yer verdi. "Atatürk Havalimanı’nın yerine büyük bir şehir parkı yani yeni moda tabiriyle ‘millet bahçesi’ yapılacağı yıllar öncesinden belliydi." ifadelerini kullanan Par, pek gündeme gelmeyen ilginç bir detay olduğunu söyledi ve yazısında özetle şu ifadeleri kullandı:

"Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul seyahatlerinde Atatürk Havalimanı’nı kullanmaya devam ediyor. Basın toplantılarını Şeref Salonu’ndan yapıyor. Hatta İstanbul Havalimanı’na neredeyse hiç uğramıyor.

Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu “Atatürk Havalimanı'nın tamamen kapatmıyoruz. Doğu-Batı açık kalacak ve acil durumlar için kullanılacak" demişti. İşte bahsettiği bu görece kısa Doğu Batı pisti şu anda Cumhurbaşkanlığı uçuşları için kullanılıyor zaten.

Dün Ulaştırma Bakanlığı yetkililerine “Millet Bahçesi olduktan sonra da kullanmaya devam edecek mi?” diye sordum. “Devlet Konukevi ve Genel Havacılık Terminali hizmet vermeye devam edecek” yanıtını aldım.

Yani Cumhurbaşkanı, bundan sonra da Atatürk Havalimanı’nı kullanmaya devam edecek.

Muhtemelen bunun sebebi şehir merkezine daha yakın ve daha pratik olması..."