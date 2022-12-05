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Yerel Herkesin gözü önünde karısının kucağından bebeğini kaçırdı!
Yerel

Herkesin gözü önünde karısının kucağından bebeğini kaçırdı!

Yalova'da bir baba, boşanma aşamasındaki karısının kucağından bebeğini kaçırdı.

Yeniakit Publisher
2022-12-05 19:59:00 -
Herkesin gözü önünde karısının kucağından bebeğini kaçırdı!

Yalova’da bir şahıs, boşanma aşamasında olduğu Iraklı eşinin kucağındaki bebeği alarak kaçmaya çalıştı. Karakolluk olan çift birbirlerinden şikayetçi olurken, bebek annesine teslim edildi.

Alınan bilgiye göre, Türk vatandaşı R.K., boşanma aşamasındaki Iraklı eşi A.A.K. ve arkadaşlarıyla Rüstempaşa Mahallesi Sema Sokak’ta karşılaştı. Baba çocuğunu kendisine göstermediği gerekçesiyle eşiyle tartışmaya başladı. R.K., tartışma sırasında birdenbire annesinin kucağındaki çocuğu akarak koşmaya başladı. Bu sırada anne ve arkadaşlarının çığlık sesleri sokaklarda yankılandı.

Çevredeki vatandaşlara tepki gösterdi

Fatih Caddesi’nde bekleme halindeki zabıta aracının yanına doğru koşan baba, çevreden gelen vatandaşlara ‘Çocuk benim çocuğum’ diyerek bağırdı.

Yaşanan olay sonrasında birbirinden şikayetçi olan şahıslar karakolluk oldu. Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla baba hakkında çocuk kaçırmadan dolayı işlem gerçekleştirildi. Çocuk ise annesine teslim edildi.

 

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