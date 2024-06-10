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Yaşam Herkesin başına gelebilir! WhatsApp’tan CV gönderenler dikkat!
Yaşam

Herkesin başına gelebilir! WhatsApp’tan CV gönderenler dikkat!

Yeniakit Publisher
2024-06-10 16:52:00 -
Herkesin başına gelebilir! WhatsApp’tan CV gönderenler dikkat!

İş arayan pek çok kişi WhatsApp’tan CV gönderiyor. Ancak yaşanan bu olay son derece dikkatli olunması gerektiğini ortaya koydu.

Emekli asker A.E., holding sahibi olan T.K.’ye, iş bulma konusunda yardımcı olması için CV’sini WhatsApp’tan gönderdi.

Bir süre sonra A.E., holdingin sahibi T.K.’nin kayınbiraderi B.N. ile iş yapmaya başladı. Ancak aralarında alacak verecek meselesine dayalı tartışma çıktı.

Emekli asker A.E., iş yaptığı B.N. hakkında, kendisini dolandırdığı gerekçesiyle polise giderek şikâyetçi oldu.

“Bu kadar başarılı ve eğitimli biri dolandırılamaz”

Gazeteci Elif Altın’ın haberine göre B.N. emniyetin dosyasına A.E.’nin CV’sini delil olarak sundu. Amacı ise bu kadar başarılı ve eğitimli birinin dolandırılamayacağı yönünde emniyeti ikna etmekti. Ancak dosyaya CV’sinin koyulduğunu öğrenen A.E., olayla hiçbir alakası olmadığı halde tüm kişisel bilgilerinin yer aldığı CV’sinin emniyetin dosyasına kadar iletilmesi karşısında sinirlendi.

Suç duyurusunda bulundu

CV’sini birbirleriyle paylaşıp emniyet dosyasına girmesine sebep olan holding sahipleri T.A., eşi H.A., ve kayınbiraderi B.N. hakkında ‘kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek ve yaymak’ suçundan suç duyurusunda bulundu.
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Mahkeme beraat kararı verdi

Yapılan soruşturma sonunda 3 şüpheli hakkında ‘kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek ve yaymak’ suçundan 2’şer yıldan 4’er yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Ancak mahkeme sanıklar hakkında beraat kararına hükmetti.

Karara itiraz etti

Emekli asker A.E. karara itiraz etti. Dosyayı inceleyen İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi (BAM), yerel mahkemenin yasal ve yeterli olmayan gerekçelere dayalı olarak beraat hükmü kurmasının yasaya aykırı olduğunu belirterek kararı bozdu.

Kararda, ‘CV’nin kişisel veri’ olduğunun tartışmasız olduğu vurgulanarak, içinde katılana ait fiziki özellikler, fotoğraf, telefon numarası, TC kimlik numarası, pasaport numarası, görev yerleri ile eğitim ve kişisel yaşantısına esas bilgilerin yer aldığı belirtildi. CV’yi WhatsApp üzerinden birbirlerine gönderen ve alakası olmadığı halde emniyetin dosyasına delil olarak sunan şüphelilerin beraat etmelerinin yasaya aykırı olduğu ifade edildi. Yeniden yargılama yapılması için dosyayı yerel mahkemeye gönderdi.

Kaynak: Hürriyet

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