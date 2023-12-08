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Aktüel Herkesi şaşkına çevirdi! Yıllardır kullandığı sokağı..
Aktüel

Herkesi şaşkına çevirdi! Yıllardır kullandığı sokağı..

Yeniakit Publisher
2023-12-08 20:20:00 - 2023-12-08 20:21:02

Eskişehir’deki bir mülk sahibi vatandaş, uzun yıllardır kullanımda olan sokağı kendi arsasından geçtiğini iddia ederek tahta bariyerlerle çevreleyerek çıkmaz yol haline getirdi.

Odunpazarı İlçesi Kurtuluş Mahallesi’nde bulunan ve belediyeye ait olmadığı öne sürülen Gamgam Sokak, mülk sahibi vatandaş tarafından tahta bariyerlerle çevrilerek kapatıldı. Bahsi geçen sokağın uzun süredir kamuya açık olarak kullanıldığı bilinirken, vatandaşlar her gün geçtikleri yolun kapatılması karşısında şaşkınlığa uğradı. Mülk sahibi vatandaşın kendisi tarafından yapıldığı belirtilen yolun ilk kullanıldığı zamanlarda belediyenin bilgisi dâhilinde çift yönlü bir şekilde herkese açıldığı öğrenilirken, çevre esnafı, sokağın kapatılmasıyla ilgili mülk sahibinin haklı olduğunu söyledi.

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