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Yerel Herkesi ilgilendiriyor: İstanbul'daki şehir içi minibüslerde yeni dönem!
Yerel

Herkesi ilgilendiriyor: İstanbul'daki şehir içi minibüslerde yeni dönem!

Yeniakit Publisher
2024-08-30 18:39:00 -
Herkesi ilgilendiriyor: İstanbul'daki şehir içi minibüslerde yeni dönem!

İstanbul'daki şehir içi minibüslerde yeni dönem resmen başladı. Süreçle ilgili detaylar belli oldu.

İstanbul'daki şehir içi minibüslerde yeni dönem resmen başladı. Süreçle ilgili detaylar belli oldu.

İstanbul'daki dolmuşlarda yeni bir sistem devreye alınıyor. İstanbul'daki şehir içi minibüslerde yeni dönem başladı. Artık minibüslerde para üstü verme dönemi sona erdi.

İstanbul’da milyonlarca vatandaşın kullandığı şehir içi minibüslerde artık İstanbul Kart geçerli olacak. Arnavutköy’de başlayan projenin yakında tüm İstanbul’da olacağını İmamoğlu duyurdu.

İstanbul ulaşımında kritik bir role sahip olan şehir içi minibüslere binen vatandaşlar artık para ödemeyecek. Arnavutköy’ün pilot bölge seçildiği projenin yakın zamanda tüm İstanbul’a yayılacağı belirtildi.

İBB milyonları yakından ilgilendiren bu gelişmeyi sosyal medya hesabından “Minibüslerde İstanbul kart ile ödeme uygulamasına pilot bölge olarak seçilen Arnavutköy’de başladık" ifadeleri ile paylaştı.

İBB Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürü Osman Kılıçaslan, İBB’nin hayata geçirdiği bu projenin ilk etapta 55 minibüs ile başladığını ve İstanbulkart’ta indirim sahibi olan vatandaşların indirimlerine devam edeceği belirtildi.

65 YAŞ ÜSTÜ ÜCRETSİZ DEVAM

Yeni sistemle 65 yaş üstü vatandaşlar minibüslere ücretsiz binebilecek, öğrenciler indirimli haklarına devam edebilecek.

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