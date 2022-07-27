Herkesi ilgilendiriyor! Artan fiyatlar sonrası Diyanet'ten flaş fetva

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın dini konulardaki en yüksek karar ve danışma organı olan Din İşleri Yüksek Kurulu, hayat pahalılığına ilişkin dikkat çeken bir hadis paylaştı.

“Ticarette kâr haddi var mı?” sorusu üzerine verilen fetvada, “İslam dininin, alım satım akitlerinde kesin bir kâr haddi koymadığı, bunu piyasa şartlarına bıraktığı” belirtildi.

Fetvada yer verilen bir hadis ise şöyle: "Darlık ve bolluk veren, rızıklandıran Allah'tır."

Paylaşılan fetvada yer alan Hadis-i Şerif şu şekilde:

"Konuyla ilgili olarak Allah Resulü, fiyatlar artmaya başladığında kendisinden bu duruma müdahale etmesi istendiğinde şöyle buyurmuştur:

‘Şüphe yok ki fiyatları tayin eden, darlık ve bolluk veren, rızıklandıran ancak Allah’tır. Ben sizden herhangi birinin malına ve canına yapmış olduğum bir haksızlık sebebiyle o kimsenin hakkını benden ister olduğu halde, Rabbime kavuşmak istemem."

Öte yandan fetvada, piyasada suistimaller olduğu, karaborsacıların devreye girerek halkı mağdur ettikleri, özellikle halkın zaruri ihtiyaçları sayılabilecek mallarda aşırı fiyat artışları yaşandığı durumlarda, kamu otoritesinin fiyatlara müdahale etme yetkisinin olduğu da vurgulandı.

Cumhuriyet gazetesinden kirli algı

İslama yönelik her türlü çirkin iftiralarla sürekli gündeme gelen Cumhuriyet gazetesi ise Diyanet'in konuyla ilgili paylaştığı hadisi çarpıtarak çirkin bir algı oluşturmaya kalktı.