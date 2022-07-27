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Gündem Herkesi ilgilendiriyor! Artan fiyatlar sonrası Diyanet'ten flaş fetva
Gündem

Herkesi ilgilendiriyor! Artan fiyatlar sonrası Diyanet'ten flaş fetva

Din İşleri Yüksek Kurulu, “Ticarette kâr haddi var mı?” sorusuna, son dönemde fiyatlarda yaşanan artışlara değinerek hadisle cevap verdi.

Yeniakit Publisher
2022-07-27 11:39:00 -
Herkesi ilgilendiriyor! Artan fiyatlar sonrası Diyanet'ten flaş fetva

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın dini konulardaki en yüksek karar ve danışma organı olan Din İşleri Yüksek Kurulu, hayat pahalılığına ilişkin dikkat çeken bir hadis paylaştı.

“Ticarette kâr haddi var mı?” sorusu üzerine verilen fetvada, “İslam dininin, alım satım akitlerinde kesin bir kâr haddi koymadığı, bunu piyasa şartlarına bıraktığı” belirtildi.

Fetvada yer verilen bir hadis ise şöyle: "Darlık ve bolluk veren, rızıklandıran Allah'tır."

Paylaşılan fetvada yer alan Hadis-i Şerif şu şekilde:

"Konuyla ilgili olarak Allah Resulü, fiyatlar artmaya başladığında kendisinden bu duruma müdahale etmesi istendiğinde şöyle buyurmuştur:

‘Şüphe yok ki fiyatları tayin eden, darlık ve bolluk veren, rızıklandıran ancak Allah’tır. Ben sizden herhangi birinin malına ve canına yapmış olduğum bir haksızlık sebebiyle o kimsenin hakkını benden ister olduğu halde, Rabbime kavuşmak istemem."

Öte yandan fetvada, piyasada suistimaller olduğu, karaborsacıların devreye girerek halkı mağdur ettikleri, özellikle halkın zaruri ihtiyaçları sayılabilecek mallarda aşırı fiyat artışları yaşandığı durumlarda, kamu otoritesinin fiyatlara müdahale etme yetkisinin olduğu da vurgulandı.

Cumhuriyet gazetesinden kirli algı

İslama yönelik her türlü çirkin iftiralarla sürekli gündeme gelen Cumhuriyet gazetesi ise Diyanet'in konuyla ilgili paylaştığı hadisi çarpıtarak çirkin bir algı oluşturmaya kalktı.

 

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Yorumlar

Eee eee artık

Artık şunuda soralım diyanetteki bu fetvayı hazırlayan arkadaşa Yusuf a.s kıtlığı öngördü tedbir aldı bunlar ne yaptı 20 yıldır iktidarda 530 milyar dolar faiz ödedi 70 milyar dolar özelleştirme yaptı eee bunu görünce başımıza bu işlerin geleceği belli değilmiydi bırakın bu hükümete belam olmayı Allah tan korkun Allah tan korkun Allah tan korkun ve bu paralar ile Türkiye yi minimum 3 sefer yıkar yaparsın

Vatandaş

Bu fetvaya uyacak binde bir bile olmaz,yeterki para olsun ahiret i düşünen kim Allah ıslah etsin
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