0553 313 94 23

Herkesi FETÖ'cü diye ihbar eden o profesör ihraç edildi!

Adnan Menderes Üniversitesi’nde görev yapan ve çok sayıda kişi hakkında FETÖ'cü iddiasıyla rektörlüğe şikayette bulunan Profesör T.D, yayımlanan son KHK ile görevinden ihraç edildi.

09 Temmuz 2018 Pazartesi 10:56
Herkesi FETÖ'cü diye ihbar eden o profesör ihraç edildi!

Adnan Menderes Üniversitesi’nde görev yapan ve birçok kişiyi FETÖ’cü diye ihbarda bulunduğu belirtilen bir profesör 701 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile ihraç edildi. Aynı kararnamede ADÜ’den toplam 2 akademisyenin ihraç edildiği belirtildi.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nden yapılan açıklamada Ziraat Fakültesi Biyosistem Mühendisliği Bölümü Tarımsal Makine Sistemleri ABD Başkanı Prof. Dr. T.D. ile üniversitede öğretim görevlisi Ö.D.’in ihraç edildiği belirtildi.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Soruşturma Komisyonu ve Yönetim Kurulu Kararı ile ihraç edilen Prof. Dr. T.D.D'ın, ilgili kurullar tarafından birçok kez uyarılmasına rağmen davranışlarına devam etmesi ve ilgili davranışların ‘güvenlik zaafiyeti’ oluşturması sebebiyle ihraç edildiği bildirildi.

İFTİRA VE ŞANTAJ İDDİASI

İHA'nın aktardığına göre; 701 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile ihraç edilen Prof. Dr. T.D.’ın üniversite içerisinde birçok kişiyi haksız yere FETÖ’cü ve çeşitli terör örgütü mensubu suçlamalarıyla rektörlüğe ihbar ettiği ortaya çıktı. Üniversite içerisindeki çoğu kişiyi iftira ve şantaj gibi yöntemlerle isyan ettirdiği belirtilen Prof. Dr. T.D'ın ayrıca, meslektaşlarına işyerinde mobbing uyguladığı, gizli ses kayıtları aldığı öne sürüldü.

Haber Tarihi: 09 Temmuz 2018 Pazartesi 10:56
  1. Aydın
  2. Fetö
  3. Profesör
  4. İhraç

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ticaret savaşlarının kazananı olmaz
    1. Ticaret savaşlarının kazananı olmaz
    2. Turp suyunun faydaları nelerdir?
    3. Ali Koç sinirlenerek masadan kalktı!..
    4. 10 turistten biri Alanya’ya geliyor
    5. Antalya'da çocuk tacizcisine linç..
    6. CEO’nun ‘sosyal medyadaki ustalığı’..
    7. Zorunlu BES’te sıra KOBİ’lerin “K”sına..
    8. Turkcell’den yenilikçi hamleler
    9. Fransa'dan Nusret'e ilginç teklif: 1..
    10. Anne-babalar çocukları iyi eğitmeli
    11. Vodafone geleceğin yazılımcılarını..
    12. O 'sefer' dedi Allah 'zafer' verdi!
    13. Herkesi FETÖ'cü diye ihbar eden o..
    14. Fenerbahçe'de mutlu son! İmzalar atıldı
    15. Rejimden açıklama: İsrail Uçağını..
    16. 5. Filo kapıda! Savaş çanları çalıyor
    17. ‘Babayiğit’ler bu hafta toplanıyor
    18. Otomobilde umut yaz kampanyalarında
    19. Doktorla konuşurken dikkat! 6 bin 580..
    20. Honda Civic HB zengin donanımlara..
    ABD'den flaş Türkiye açıklaması
    ABD'den flaş Türkiye açıklaması
    Kaftancıoğlu boş durmuyor! Fırsatı yine kaçırmadı
    Kaftancıoğlu boş durmuyor! Fırsatı yine kaçırmadı
    Son KHK yayımlandı! 18 bin 632 kişi ihraç edildi!
    Son KHK yayımlandı! 18 bin 632 kişi ihraç edildi!
    Özgür Özel: Biz olmasak baraj altında kalırdınız!
    Özgür Özel: Biz olmasak baraj altında kalırdınız!
    Flaş gelişme! Türkiye'ye karşı birleştiler!
    Flaş gelişme! Türkiye'ye karşı birleştiler!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Mesut Özil'in babası o fotoğrafla ilgili konuştu: Erdoğan gibi biriyle...
    Mesut Özil'in babası o fotoğrafla ilgili konuştu: Erdoğan gibi biriyle...
    Hristiyanlığı sorguladı, ülke karıştı! "Tanrı'nın varlığını kanıtlayan çıksın, istifa ederim"
    Hristiyanlığı sorguladı, ülke karıştı! "Tanrı'nın varlığını kanıtlayan çıksın, istifa ederim"