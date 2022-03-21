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Dünya Herkes Ukrayna'ya beklerken ABD o ülkeye Patriot yığdı!
Dünya

Herkes Ukrayna'ya beklerken ABD o ülkeye Patriot yığdı!

ABD'nin Rusya işgali nedeniyle Ukrayna'ya yapacağı askeri yardımlar merak edilirken, Washington yönetimi Suudi Arabistan'a çok sayıda Patriot bataryası gönderdi.

Yeniakit Publisher
2022-03-21 07:14:00 -
Herkes Ukrayna'ya beklerken ABD o ülkeye Patriot yığdı!

ABD'nin Yemen'deki İran destekli Husilerin saldırılarına karşı Suudi Arabistan'a geçen ay çok sayıda Patriot hava savunma sistemi bataryası gönderdiği iddia edildi.

Amerikan Wall Street Journal (WSJ) gazetesine açıklama yapan ve adlarının açıklanmasını istemeyen üst düzey ABD'li yetkililer, söz konusu transferin geçen ay gerçekleştirildiğini belirtti.

Yetkililer, Riyad yönetiminin Yemen'deki İran destekli Husilerin özellikle dron ve füze saldırılarına karşı Washington'dan uzun süredir Patriot hava savunma sistemi talep ettiğini fakat talebin uzun süren güvenlik protokolleri nedeniyle ancak karşılanabildiğini kaydetti.

Kaç Patriot bataryasının Suudi Arabistan'a teslim edildiği, teslimatın tam olarak ne zaman ve ne şekilde yapıldığına dair detaylara yer verilmedi.

ABD Başkanı Joe Biden'ın yönetime gelmesinin ardından ABD ile Suudi Arabistan arasındaki ilişkilerde zaman zaman tıkanıklıklar yaşanmış, son olarak geçen ay Suudi Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın Biden ile telefonda görüşmediği iddia edilmiş ancak Beyaz Saray bu iddiayı yalanlamıştı.

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