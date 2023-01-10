  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Uzman isim Nasri Amcalar rakam ve tarih verdi! Altın’da geri çekilme olacak ama sonrası…

Ne altın, ne dolar! Çinli kripto milyarderi: TRON mucidi yatırımları, yatırım aracı ve borsa hamlesi şaşırttı!

Togg ABD devi Tesla'yı şaşırttı

CHP İzmir İl Başkanı belli oldu... Mason Soyer istediği ismi başkan yaptıramadı!

İslam Memiş hiç bu kadar iddialı olmamıştı! Sandık altını uçurdu… Yeni rekorlar yolda

Sıcak kış için tarımda acil çağrı! Küresel iklim değişikliğine dikkat: İklim değişikliğinin tarıma etkisi

Milli Muharip Uçak'ı gören ABD'den Türkiye'ye 'yok artık' dedirtecek teklif geliyor! Canlı yayında açıkladı

O anladı da bizdeki papazlar anlamadı! Papa Franciscus mesajı Erdoğan barışı sağlamaya...

İyi Parti'de bir skandal daha! Darbeye destek, Cumhurbaşkanı'na ağır hakaret!

Araç sahipleri için olmazsa olmaz! Fiyatı İstanbul'da 10 bin TL'yi aştı bile... İndirim haberi bekleniyor
Gündem Herkes şokta! Ünlü müzisyen, trafik kazasında hayatını kaybetti
Gündem

Herkes şokta! Ünlü müzisyen, trafik kazasında hayatını kaybetti

Muğla’nın Milas ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ünlü müzisyen Hakan Yelbiz hayatını kaybederken araçta bulunan Sabine Ayper Yelbiz de yaralandı.

Yeniakit Publisher
2023-01-10 14:19:00 -
Herkes şokta! Ünlü müzisyen, trafik kazasında hayatını kaybetti

 

Muğla'nın Milas ilçesinde müzisyen Hakan Yelbiz'in direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil şarampole yuvarlandı. Kazada sürücü Yelbiz yaşamını yitirdi, araçta bulunan Sabine Ayper Yelbiz de yaralandı.

Kaza, dün saat 13.00 sıralarında Selimiye Mahallesi Söke karayolunda meydana geldi. İzmir istikametine seyir halinde olan müzisyen Hakan Yelbiz yönetimindeki 35 BFR 639 otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı.

Metrelerce savrulan otomobil dere yatağında ağaca çarparak durabildi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Araçta sıkışan Yelbiz ve yolcu konumundaki Sabine Ayper Yelbiz itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarılarak, sağlık ekiplerine teslim edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde müzisyen Yelbiz'in yaşamını yitirdiği belirlendi.

Yaralı Sabine Ayper Yelbiz ise müdahalenin ardından Milas Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Jandarma ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

 

 

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23