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Ekonomi Herkes şokta! Tam bin kişiyi işten çıkartacaklar
Ekonomi

Herkes şokta! Tam bin kişiyi işten çıkartacaklar

Yeniakit Publisher
2023-05-26 21:52:00 -
Herkes şokta! Tam bin kişiyi işten çıkartacaklar

Merkezi New York'ta bulunan Amerikan yatırım bankası ve finansal hizmetler holding şirketi JP Morgan'ın, First Republic Bank çalışanlarının yüzde 15'ini işten çıkartmaya hazırlandığı bildirildi.

Merkezi New York'ta bulunan Amerikan yatırım bankası ve finansal hizmetler holding şirketi JP Morgan'ın, First Republic Bank çalışanlarının yüzde 15'ini işten çıkartmaya hazırlandığı bildirildi.

Wall Street devi JP Morgan Chase, mayıs ayında satın aldığı First Republic Bank'in iş gücünün yüzde 15'ini, yani 1000 kişiyi çıkartmaya hazırlanıyor.

ABD ve İngiliz basınında çıkan haberler üzerine açıklamada bulunan JP Morgan, San Francisco merkezli bankada çalışan sayısını azaltacağını doğruladı ancak kesin bir rakam vermedi.

Bankadan yapılan açıklamada işten çıkarılacak çalışanlara 60 günlük tazminat verileceği belirtildi.
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Banka, ayrıca söz konusu çalışanların kurum içinde veya dışında yeni iş bulmalarına yardımcı olacağını belirtti.

 

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