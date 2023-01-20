Herkes şokta! En azılı AK Parti muhalifi bile bunu diyor

Altılı masaya, en şedit AK Parti muhaliflerinin bile güveni kalmadı. Azılı AK Parti karşıtı Zafer Arapkirli, düzen partilerinden oluştuğunu belirttiği muhalefetten hiçbir halt olmayacağını itiraf etti.

Arapkirli, Birgün gazetesindeki yazısında özetle şunları kaydetti:

"Düzen partilerinden oluşan muhalefet, parlamento çoğunluğunu da Cumhurbaşkanlığını da kazansa, bu muhalefetin, geniş halk kitlelerinin gerçekten özlem duyduğu reçetelerle donanmış olmadığını hatırlamamız gerekiyor.

Çünkü (...) soyut ve sadece kulağa hoş gelen sloganların haricinde, “Adil ve paylaşımcı bir ekonomik düzenin, emekçinin alın terini açgözlü sermayenin doymak bilmeyecek kâr hırsının üzerinde tutan” bir reçeteyi hiçbirinin savunmadığını da gayet iyi biliyoruz."