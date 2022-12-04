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Yerel Herkes şokta! Aralık ayında olacak iş değil
Yerel

Herkes şokta! Aralık ayında olacak iş değil

Aralık ayında çiçek açan elma ağacı bölgedekileri şok etti. Görenler 'olacak iş' değil diyerek şaşkınlıklarını ifade ettiler.

Yeniakit Publisher
2022-12-04 09:17:00 -
Herkes şokta! Aralık ayında olacak iş değil

Van’ın Edremit ilçesinde kırsal bir mahallede aralık ayında çiçek açan elma ağacı görenleri hayrete düşürdü.

Edremit ilçesine bağlı Ayazpınar Mahallesi'nde bir çiftliğin bahçesinde bulunan 3 yıllık elma ağacı çiçek açtı. Bahçede çalıştığı sırada elma ağacının çiçek açtığını gören Vehbi Turgut isimli çiftçi büyük şaşkınlık yaşadı. Aralık ayında daha önce bir ağacın çiçek açtığını görmediğini belirten Turgut, durumun hayret verici olduğunu söyledi. Turgut, “Bu 3 yıllık bir elma ağacıdır. Bu mevsimde ilk kez bu durumla karşılaşıyorum. Sonbaharda bazen havanın güzel olmasından dolayı böylesini görmüştüm ama bu mevsimde ilk kez görüyorum. Birkaç güne daha fazla çiçek açacaktır. Bu yıl biraz da kurak geçti. Geçtiğimiz yıl bu mevsimde kar yağmıştı” dedi.

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