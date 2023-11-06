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Yaşam Herkes şaştı kaldı! Bakın dalgın vatandaş pazarda ne unuttu!
Yaşam

Herkes şaştı kaldı! Bakın dalgın vatandaş pazarda ne unuttu!

Yeniakit Publisher
2023-11-06 09:52:00 -
Herkes şaştı kaldı! Bakın dalgın vatandaş pazarda ne unuttu!

Dalgın vatandaş cüzdan, çakmak ya da telefon değil 2 tane danayı pazarda unutup gitti

Aydın’da kurulan hayvan pazarında ilginç bir unutkanlık vakası yaşandı. Her hafta, çakmak, telefon, tespih gibi cepte taşınan çeşitli eşyaların unutulduğu pazarda bu defa dalgın bir vatandaş iki adet danasını birden unutup gitti. Zabıtaya teslim edilen danaların sahibi, Celepler Odası’nın uzun uğraşları sonucu bulundu.

Aydın merkez Efeler ilçesinde kurulan hayvan pazarı, bu hafta ilginç bir unutkanlığa şahit oldu. Sabahın erken saatlerinde Aydın merkez, civar il ve ilçelerden gelen çok sayıda hayvan yetiştiricisi ve celebin buluştuğu pazar dağıldıktan sonra büyükbaş hayvan bölümünde bağlı 2 adet dananın sahibi ortalıkta bulunamayınca danaların unutulduğu ortaya çıktı. Sahibi olmaması nedeniyle aç ve susuz kalmaması için Efeler Belediyesi zabıta ekiplerince emanete alınan danaların sahibinin bulunması için Celepler Odası yetkilileri çalışma başlattı. Yetkililerin uzun uğraşları sonucu unutulan danaların Erol Çatıkkaş adlı kişiye ait olduğu belirlendi.

Unutulan danalar daha sonra sahiplerine teslim edildi.

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