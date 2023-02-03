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Spor Herkes şaşkına döndü! Fabio Borini adım adım Süper Lig devine geliyor!
Spor

Herkes şaşkına döndü! Fabio Borini adım adım Süper Lig devine geliyor!

Beşiktaş Fabio Borini için görüşmelerine devam ediyor. Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın istediği transferde siyah-beyazlılar bir adım öne geçti. Vavacars Fatih Karagümrük, Beşiktaş'tan N’Koudou’yu istedi.

Yeniakit Publisher
2023-02-03 11:05:00 -
Herkes şaşkına döndü! Fabio Borini adım adım Süper Lig devine geliyor!

Beşiktaş Fabio Borini için görüşmelerine devam ediyor. Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın istediği transferde siyah-beyazlılar bir adım öne geçti. Vavacars Fatih Karagümrük, Beşiktaş'tan N’Koudou’yu istedi.

Beşiktaş Fabio Borini için girişimlerine devam ediyor. İtalyan oyuncuyu kadrosuna katmak isteyen siyah beyazlılar, henüz Fatih Karagümrük ile anlaşamadı.

Beşiktaş'ın çok istediği oyuncuların başında gelen Borini için siyah-beyazlılara flaş bir takas teklifi geldi. Fatih Karagümrük cephesi Beşiktaş'tan Borini'ye karşılık Kevin N’Koudou'yu istedi. Sözleşmesi sezon sonunda tamamlanacak Kamerunlu oyuncu için henüz karar verilmedi.

Beşiktaş'ın Fatih Karagümrük'e teklifi ise 1 milyon Euro olduğu ortaya çıktı. Borini'nin de Beşiktaş'a gidebilmek için yönetimle görüştüğü ve anlayış istediği öğrenildi.

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