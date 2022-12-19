Herkes şaşkın! iPhone sahiplerine üzücü haber: Apple, merakla beklenen izni artık verecek mi?

iPhone ve iPad sahipleri uygulama indirmek için Apple'ın resmi uygulama mağazası App Store'u kullanıyor. Teknoloji devi App Store ısrarıyla kapalı bir işletim sistemi oluşturduğu yönünde bazı eleştiriler alsa da artık önemli bir değişikliğe imza atıyor olabilir.

APPLE İZİN VERMEYE HAZIRLANIYOR

Bloomberg'in haberine göre Apple, iPhone'larında ve iPad'lerinde alternatif uygulama mağazalarına izin vermeye hazırlanıyor. Mynet haberde yer alan iddiaya göre teknoloji devi, 2024'te gelecek olan Avrupa Birliği'nin (AB) gerekliliklerine uymayı amaçlayan kapsamlı bir revizyonun parçası olarak bu adımı atacak.

Konuya yakın kaynaklara göre, çalışanlar Apple platformlarının temel öğelerini açmak için büyük bir çaba sarf ediyor.

APP STORE'U KULLANMADAN UYGULAMA İNDİREBİLECEKLER

Değişikliklerin bir parçası olarak müşteriler, Apple'ın kısıtlamalarını ve ödemelerde uyguladığı %30'a varan komisyonu atlatarak, şirketin App Store'unu kullanmadan üçüncü taraf yazılımları iPhone'larına ve iPad'lerine indirebilecek.

Bu değişikliğin Apple için ve iPhone ve iPad kullanıcıları için dikkate değer bir değişiklik olacağı düşünülüyor.

Apple'ın bu değişikliği, 2023 yazında düzenlenecek WWDC'de tanıtılması beklenen iOS 17'nin bir parçası olarak yayınlamayı düşündüğü iddia ediliyor.

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Çin’in Zhengzhou kentindeki dünyanın en büyük iPhone üretim üssü olarak bilinen fabrikada tespit edilen koronavirüs vakaları nedeniyle tesisin, kapalı devre üretime geçtiği ve karantinaya alındığı ortaya çıkmıştı.

Sosyal medyada yapılan paylaşımlarda, yaklaşık 300 bin kişinin çalıştığı bilinen tesiste, vakalar nedeniyle giriş ve çıkışlar yasaklanmıştı.

Çin'in uyguladığı sıkı karantina politikaları nedeniyle Apple, iPhone 14 modellerini üretmekte sorunlar yaşıyor.

Fabrikadaki tedbirler yumuşatılıyor

Ay başlarında hükümetin sıfır vaka politikasını gevşetmeye başlaması üretim zincirine de yansıdı. Foxconn’un Zhengzhou bölgesindeki en büyük iPhone fabrikasındaki üretim yavaş yavaş normale dönüyor. Daha önce işçiler tesislerde kalıyor ve sadece çalışma bölgelerine gidebiliyorlardı. Ayın başlarından itibaren işçiler, tesislerin içerisinde serbest şekilde dolaşabilecek ve kantinde yemek yiyebilecek.

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Özellikle koronavirüs olanların karantinaya alınması nedeniyle tesiste hala üretim eksikliği yaşanıyor. iPhone 14 Pro üretiminde bir miktar iyileşme olduğu belirtilse de yoğun talebin karşılanması 2023 başlarına kadar uzayabilir. Aksayan üretim nedeniyle, şu anda ABD'de yeni bir iPhone 14 satın alanlar, telefonlarını en erken 33 gün sonra teslim alabiliyor. Üstelik Apple'ın birçok mağazasında iPhone 14'ün bazı modelleri yer almıyor ve sadece internet üzerinden satış yapılıyor.