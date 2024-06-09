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Yaşam Herkes şaşkın! Buluta dikkatli bakın neye benzeteceksiniz
Yaşam

Herkes şaşkın! Buluta dikkatli bakın neye benzeteceksiniz

Yeniakit Publisher
2024-06-09 09:37:00 -
Herkes şaşkın! Buluta dikkatli bakın neye benzeteceksiniz

Adana Kozan'da beliren bulut herkesi şaşırttı. Söz konusu bulutun çocuk yüzüne benzetildiği ifade edildi.

Adana'nın Kozan ilçesinde bulutta çocuk yüzü belirmesi görenleri hayrete düşürdü.

Kozan'a bağlı Karacaoğlan Mahallesi'nde çocuk yüzünü andıran bulut cep telefonuyla görüntülendi. Yağmur beklentisi ile gökyüzünü izleyen Faruk Yiğenoğlu bulutta oluşan çocuk silüetini fark ettiğini ifade ederek, "Günlerdir aşırı sıcaktı. Bugün de kara bulutlar geldi şehri kapladı. Yağmur yağar mı diye balkondan bakarken bulutlarda çocuk silüeti gördüm. Bir an aklıma Gazzeli çocuklar geldi ve burukluk hissetim. Yağan yağmur da bu çocukların gözyaşları olabilir mi, bize bir ders gibi" dedi.

Bir süre sonra bulutta oluşan çocuk yüzü silüeti dağıldı.

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