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Dünya Herkes şaşkın! ATM'yi böyle çaldılar
Dünya

Herkes şaşkın! ATM'yi böyle çaldılar

Yeniakit Publisher
2023-08-09 12:17:00 - 2023-08-09 12:17:59

ABD'nin California eyaletine bağlı Sacramento ilçesinde iki kişi froklift ile ATM'yi yerinden söküp çaldı.

ABD'nin California eyaletindeki Sacramento ilçesinde bulunan bir ATM ilginç bir şekilde çalındı. Forklift süren bir kişi, aracın paletleriyle ATM'yi platformundan sökerek yere devirdi. O esnada başka bir araç devrilen ATM'nin yanına doğru ilerdi. Forklifti süren hırsız yere düşen ATM'yi paletlerle kaldırarak arkadaşının aracına koymaya çalıştı. O onlar güvenlik kameralarına anbean yansıdı. Sacramento İlçesi Polis Departmanı tarafından yapılan açıklamada, “Şüpheliler bölgeden uzaklaştı ancak kaçış sırasında ATM küçük kamyonetten düşerek bir trafik kazasına neden oldu. Her iki şüpheli de olay yerinden uzaklaştı ve hırsızların kimliği henüz belirlenemedi” ifadeleri kullanıldı. Açıklamada ayrıca hırsızların kimliğini tespit edip polise bildiren vatandaşlara, bin dolar ödül verileceği belirtildi.

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ABD'NİN GÖRÜNMEYEN ARKA SOKAKLARI, TEMELDE YIKILMIŞ DEVLET NEDEN TOLUMUNDA AHLAK VE MANEVİYAT KALMAMIŞ.
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