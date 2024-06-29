Herkes ona "likapa" diyor! Yaban mersini: Yaşlanmayı durduruyor! Bunu bilen Türkiye'den sipariş alıyor

Artvin'in Hopa ilçesinde yaban mersini (Likapa) hasadı başladı. Bölgede yetişen likapalar, hem yerel pazarlarda hem de ülke genelinde büyük ilgi görüyor.

Üreticiler, bu yılki rekoltenin yüksek olmasından ve ürün kalitesinden oldukça memnun.

Hopa'nın Koyuncular köyünde likapa yetiştiriciliği, son yıllarda artan talep ve desteklerle hızla büyüyor.

Bölge ikliminin ve toprağının Likapa üretimi için elverişli olması, üreticileri bu alana yönlendirmiş durumda. Hasat edilen likapalar, taze tüketimin yanı sıra reçel, meyve suyu ve kurutulmuş meyve olarak da değerlendiriliyor.

Likapa, yüksek antioksidan içeriği ve sağlığa faydaları ile bilinirken, özellikle bağışıklık sistemini güçlendirmesi ve göz sağlığını desteklemesi ile öne çıkıyor.

Hopa'da üretilen likapalar, doğal ve organik üretim yöntemleri ile yetiştiriliyor, bu da ürünlerin kalitesini daha da artırıyor.

Bu yılki hasadın, üreticilere ekonomik olarak da büyük katkı sağlaması bekleniyor. Bölgedeki üreticiler, likapa hasadının başlamasıyla birlikte hummalı bir çalışma içine girmiş durumda ve bu çalışmaların sonunda yüksek verim elde etmeyi hedefliyor.

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Konuyla ilgili bilgi veren Likapa üreticisi Uğur Karabacak, 2016 yılında bahçesinde yetiştirmeye başladığı likapaları, 2 yıl sonra hasat etmeye başladığını söyledi. Karabacak "Bu yıl iyi bir hasat yılı geçirmeyi umut ediyorum. Bu toplattığımız meyveleri hem taze olarak hem de marmelat ve reçel olarak satışa sunacağız. Başta şeker hastalığı olmak üzere bir çok hastalığa iyi geliyor. Son yıllar Likapa'nın bilinirliği de arttı. Önümüzdeki yıllarda bahçemizi büyütmeyi planlıyorum” ifadelerini kullandı.

Yaban mersini, sağlık açısından oldukça faydalı bir meyvedir.

İşte yaban mersininin bazı önemli faydaları:

Yaban mersini, vücuda zarar verebilecek serbest radikallerle savaşan yüksek miktarda antioksidan içerir. Bu özelliğiyle hücreleri korur ve yaşlanmayı geciktirebilir. Kolesterol seviyelerini düşürmeye yardımcı olabilir ve kalp-damar sağlığını destekleyebilir.

Yaban mersini, kan şekerini dengelemeye ve insülin hassasiyetini artırmaya yardımcı olabilir, bu da tip 2 diyabet riskini azaltabilir.

İçeriğinde bulunan antosiyaninler sayesinde, yaban mersini göz sağlığını destekleyebilir ve yaşa bağlı göz hastalıklarının riskini azaltabilir.

Yaban mersini, bağışıklık sisteminin güçlenmesine yardımcı olan C vitamini ve diğer besinler açısından zengindir.

Antioksidanlar ve diğer bileşenleri sayesinde yaban mersini, vücuttaki iltihaplanmayı azaltabilir ve kronik hastalıkların önlenmesine yardımcı olabilir.

Lif açısından zengin olan yaban mersini, sindirim sistemi sağlığını destekleyebilir ve sindirim sorunlarını azaltabilir.

Düşük kalorili olmasına rağmen lif açısından zengin olması sayesinde tokluk hissi verir ve kilo kontrolüne yardımcı olabilir.

Yaban mersini taze olarak tüketildiğinde en fazla faydayı sağlar, ancak kurutulmuş veya dondurulmuş şekilde de beslenme düzeninize dahil edilebilir.