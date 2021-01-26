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Medya Herkes merakla bekliyordu! Uyanış Büyük Selçuklu 19. bölüm önizleme yayınlandı
Medya

Herkes merakla bekliyordu! Uyanış Büyük Selçuklu 19. bölüm önizleme yayınlandı

Uyanış Büyük Selçuklu 18. son bölümü ile TRT 1 ekranlarında yayınlandı. Başrollerinde Buğra Gülsoy, Ekin Koç ve Hatice Şendil'in yer aldığı dizinin yeni bölümünden ön izleme sahnesi yayınlandı.

Yeniakit Publisher
2021-01-26 15:46:00 -

Son bölümde; saldırıya uğrayan Başulu’ya Melikşah’ın teşvik etmesiyle geçmiş olsun için giden Zübeyde büyük bir sürprizle karşılaşmıştı. Uyanış Büyük Selçuklu 19. yeni bölüm ön izleme yayınlandı. Uyanış Büyük Selçuklu 18. son bölüm özeti...

Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin 18. son bölümünde; Zira Sencer’in annesi diye gittiği Başulu, yıllar önce saraydan sürgün edilmiş Kıpçakların kızı Başulu’dan başkası değildi. Başulu’yu gördüğü ilk anda tanıyan ve sırrı öğrenecek olan Zübeyde’nin tutumu ne olacaktır? Paydaşı oluverdiği bu tehlikeli sırrı Melikşah’a açacak mıdır?

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