TRT'nin dijital platformu tabii'de yayımlanan Gassal dizisinin ardından mesleğe yönelik ilgi artarken, gassal olmak isteyenlerin izlemesi gereken yollar ve kamu kurumlarının işe alım şartları da merak konusu oldu. Belediyelerin mezarlıklar müdürlüklerinde ve cenaze hizmetleri birimlerinde görev yapan gassallar, vefat eden kişilerin dinî usullere uygun şekilde yıkanması ve kefenlenmesinden sorumlu tutuluyor.

Türkiye'de bu mesleğe adım atmak isteyenler, Millî Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı Halk Eğitimi Merkezlerinde açılan Cenaze Hizmetleri kurslarına katılabiliyor. Bununla birlikte kamu kurumlarında çalışabilmek için yalnızca sertifika almak yeterli olmayabiliyor. İşe alım sürecinde eğitim düzeyi, KPSS puanı, yaş, ikamet ve sağlık koşulları gibi farklı kriterler uygulanabiliyor.

Gassal olmak için hangi eğitim alınmalı?

Gassal olmak isteyenlerin başvurabileceği mesleki eğitim seçeneklerinin başında MEB onaylı Cenaze Hizmetleri kursları geliyor. Halk Eğitimi Merkezlerinde düzenlenen bu eğitimlerde cenazenin yıkanması, kefenlenmesi ve defin öncesi hazırlanması gibi konular öğretiliyor.

Kurs programında yalnızca uygulamalı cenaze hizmetleri değil, ölüm sonrasında yürütülen idari ve hukuki işlemler de ele alınıyor. Eğitimi başarıyla tamamlayan katılımcılara kurs bitirme belgesi veriliyor.

Ancak bu belge, doğrudan gassal olarak işe başlama veya kamu kadrosuna yerleşme hakkı sağlamıyor. Sertifikanın işe alımda kabul edilip edilmeyeceği, başvurulan kurumun yayımladığı personel ilanına göre belirleniyor.

Gassallık kursu kaç saat sürüyor?

MEB tarafından hazırlanan Cenaze Hizmetleri kurs programı toplam 32 ders saatinden oluşuyor. Eğitimin 24 saatlik bölümünde ölüm öncesi ve sonrası işlemler, kalan 8 saatinde ise cenazeye ilişkin idari ve hukuki süreçler işleniyor.

Kurslarda cenaze yıkama, kefenleme, defin hazırlıkları ve dinî uygulamalar hakkında bilgi veriliyor. Eğitimin kaç gün içerisinde tamamlanacağı ise Halk Eğitimi Merkezinin belirlediği ders programına göre değişiyor.

Gassallık sertifikası nereden alınır?

Gassallık sertifikası almak isteyenler, yaşadıkları il veya ilçedeki Halk Eğitimi Merkezlerinin Cenaze Hizmetleri kurslarını takip edebiliyor. Kurs açılması ve başvuruların kabul edilmesi, ilgili merkezin duyurusuna ve kontenjanına bağlı olarak gerçekleştiriliyor.

Başvurularda MEB'in e-Yaygın sistemi de kullanılabiliyor. Örneğin Adıyaman Besni Halk Eğitimi Merkezi, 4 Kasım 2026 tarihli duyurusunda kadınlara yönelik Cenaze Hizmetleri kursu başvurularının e-Devlet üzerinden e-Yaygın sistemine yapıldığını bildirdi.

Çorum Kargı Halk Eğitimi Merkezi de Nisan 2026'da kadın kursiyerlere yönelik gassallık eğitimi açtı. Bu örnekler, kursların belirli dönemlerde ve farklı kontenjanlarla düzenlendiğini gösteriyor.

Gassal olmak için yaş ve mezuniyet şartı nedir?

Kurslara katılım şartlarıyla belediyelerin personel alımlarında aradığı koşullar birbirinden farklı. MEB kurs programına ilişkin bilgilere göre eğitime katılmak isteyenlerin okuryazar olması ve 18 yaşını tamamlaması gerekiyor.

İşe alım aşamasında ise kurumlar daha farklı kriterler belirleyebiliyor. Örneğin Bursa Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki BİNTED AŞ'nin Eylül 2026 tarihli personel ilanında adaylar için 35 yaş sınırı getirildi.

Aynı ilanda en az imam hatip lisesi veya ilahiyat ön lisans ya da lisans mezunu olma şartı arandı. Bursa'da ikamet etmek ve cenaze yıkama görevini yerine getirmeye engel bir sağlık sorununun bulunmaması da başvuru koşulları arasında yer aldı.

Gassal olmak için imam hatip mezunu olmak zorunlu mu?

Hayır. Türkiye genelinde bütün gassal alımlarında geçerli tek bir mezuniyet şartı bulunmuyor. Bazı belediyeler imam hatip lisesi veya ilahiyat bölümü mezuniyetini zorunlu tutarken bazı kurumlar MEB onaylı Cenaze Hizmetleri Kursu Bitirme Belgesini de kabul edebiliyor.

Akşehir Belediyesinin yayımladığı personel alım ilanında imam hatip lisesi ve ilgili yükseköğretim programlarından mezuniyetin yanı sıra MEB onaylı Cenaze Hizmetleri Kursu Bitirme Belgesi de alternatif yeterlilik olarak kabul edildi.

Dolayısıyla farklı bir lise veya üniversite bölümünden mezun olanların gassal kadrolarına başvuru yapabilmesi, doğrudan ilgili kurumun ilanındaki şartlara bağlı.

Gassal olmak için KPSS gerekiyor mu?

Gassal alımlarında KPSS şartı, personelin istihdam edileceği kadroya ve işe alım yöntemine göre değişiyor. Kamu kurumlarının bazı sözleşmeli personel alımlarında KPSS puanı istenirken belediye şirketleri üzerinden yapılan işçi alımlarında farklı değerlendirme yöntemleri uygulanabiliyor.

Örneğin Gazi Üniversitesinin yayımladığı bir gassal alım ilanında ortaöğretim KPSS P94 puan türünden en az 60 puan alma şartı aranmıştı. Ancak bu puan bütün gassal alımları için geçerli değil.

Bursa Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki BİNTED AŞ'nin Eylül 2026 tarihli ilanında ise öğrenim durumu, yaş, ikamet ve sağlık koşulları öne çıktı. Bu nedenle adayların KPSS gerekip gerekmediğini başvuracakları kurumun ilanından kontrol etmesi gerekiyor.

Kadınlar gassal olabilir mi?

Kadınlar da Türkiye'de gassal olarak çalışabiliyor. Belediyeler, cenaze hizmetlerinin ihtiyaçlarına göre kadın ve erkek personel için ayrı kontenjanlar açabiliyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesinin Eylül 2026'da yayımladığı dokuz kişilik gassal alımında dört kadın personel kontenjanı ayrıldı. Akşehir Belediyesi de kadın ve erkek adaylar için gassal alımı gerçekleştirdi.

Halk Eğitimi Merkezlerinde kadınlara özel Cenaze Hizmetleri kurslarının açılması da kadınların mesleki eğitim alarak bu alanda çalışabilmesine imkân tanıyor.

2026 gassal maaşı ne kadar?

2026 yılında gassal maaşları, çalışılan kurumun yapısına ve personelin istihdam statüsüne göre değişiyor. Belediyede kadrolu veya sözleşmeli personel olarak çalışanlarla belediye şirketlerinde işçi statüsünde görev yapanların ücretleri aynı olmayabiliyor.

Maaşları etkileyen başlıca unsurlar arasında kıdem, toplu iş sözleşmesi hükümleri, vardiya düzeni, fazla mesai ve ek ödemeler bulunuyor.

Bu nedenle Türkiye genelinde bütün gassallar için geçerli tek bir maaş tutarından söz etmek mümkün değil. Bazı personel ilanlarında ücret bilgisi açıklanırken bazılarında maaş ve yan haklara ilişkin ayrıntılar paylaşılmıyor. Kesin kazanç için kurumun ücret politikası ve personelin çalışma statüsünün birlikte değerlendirilmesi gerekiyor.

Belediyelerde gassal alımları nasıl yapılıyor?

Gassalların başlıca çalışma alanları belediyelerin mezarlıklar müdürlükleri ve cenaze hizmetleri birimleri. Personel alımları doğrudan belediyeler tarafından yapılabildiği gibi belediyelere bağlı şirketler üzerinden de gerçekleştirilebiliyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki BİNTED AŞ, Eylül 2026'da beş erkek ve dört kadın olmak üzere toplam dokuz gassal alımı için ilana çıktı. Başvurular Bursa İş Ofisinin internet sitesi üzerinden kabul edildi.

Akşehir Belediyesi ise 2025 yılındaki personel alımında adayları uygulamalı ve sözlü mülakata tabi tuttu. Değerlendirmede cenaze yıkama bilgisi, hijyen kurallarına uyum, mesleki etik ve cenaze yakınlarıyla iletişim gibi konular dikkate alındı.

Gassal iş başvurusu nereden yapılır?

Gassal olarak çalışmak isteyen adayların takip edebileceği başlıca kanallar şunlar:

İŞKUR'un güncel iş ilanları

Belediyelerin resmî internet siteleri ve personel duyuruları

Belediye şirketlerinin işe alım sayfaları

Kamu kurumlarının personel alım ilanları

Kariyer Kapısı üzerinden yayımlanan kamu personeli ilanları

Başvuru yöntemi ve istenen belgeler kurumdan kuruma değişebiliyor. Kimlik belgesi, adli sicil kaydı, ikametgâh belgesi, diploma ve Cenaze Hizmetleri Kursu Bitirme Belgesi talep edilebilen evraklar arasında bulunuyor.

Gassallık mesleğinde hangi özellikler aranıyor?

Gassallık, yalnızca cenaze yıkama ve kefenleme işlemlerinden ibaret olmayan, dikkat ve sorumluluk gerektiren bir meslek. Görevlilerin hijyen kurallarına uyması, dinî usulleri bilmesi ve cenaze yakınlarıyla hassas bir iletişim kurabilmesi önem taşıyor.

Bazı belediyeler, personel seçiminde fiziksel yeterliliği de değerlendiriyor. Bursa Büyükşehir Belediyesinin 2026 tarihli ilanında adayların cenaze yıkama görevini yerine getirebilecek fiziksel durumda olması ve ağır işlerde çalışmasına engel bir sağlık sorununun bulunmaması şartı arandı.

Akşehir Belediyesinin değerlendirmelerinde ise mesleki bilgi, hijyen, psikolojik hazırlık ve etik davranış gibi ölçütler öne çıktı.

Sonuç olarak gassal olmak isteyenlerin öncelikle Cenaze Hizmetleri kurslarını takip etmesi, ardından belediyelerin ve ilgili kamu kurumlarının personel alım ilanlarını incelemesi gerekiyor. Sertifika mesleğe girişte önemli bir avantaj sağlasa da işe yerleşmek için her kurumun kendi başvuru şartlarını karşılamak gerekiyor.