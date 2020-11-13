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Ekonomi Herkes için büyük kolaylık! Naci Ağbal'ın ilk icraatı beğeni topladı
Ekonomi

Herkes için büyük kolaylık! Naci Ağbal'ın ilk icraatı beğeni topladı

Yeni Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal'ın ilk icraatı yeni ödeme sistemi "FAST" oldu. FAST ile para transferleri için mesai saatlerini beklemek gerekmeyecek. Bundan sonra 7/24 para EFT yapılabilecek.

Yeniakit Publisher
2020-11-13 08:09:00 - 2020-11-13 08:10:03
Herkes için büyük kolaylık! Naci Ağbal'ın ilk icraatı beğeni topladı

Banka hesapları arasındaki para transferi (EFT) için mesai saatlerini beklemek artık tarihe karışıyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB),yeni bir ödeme sistemini hizmete açmak üzere hazırlıklarını tamamladığını duyurdu.

Fonların Anlık ve Sürekli Transferi (FAST) olarak isimlendirilen bu yeni sistemle vatandaşların, farklı bankalardaki hesapları arasındaki para transferlerini saniyeler içerisinde, 7 gün 24 saat gerçekleştirebileceği vurgulandı.

Böylece farklı bankalardaki hesaplar arasındaki para transferinde (EFT) saat 17.00 sınırı kalkacak, 7/24 para transferi dönemi başlayacak

TCMB'nin resmi internet sitesinden yapılan duyuruda, FAST Sisteminin, 18 Aralık'tan itibaren pilot uygulama olarak hizmete alınmasının ve kademeli bir şekilde vatandaşların kullanımına açılmasının planlandığı aktarılan açıklamada, "Sistemin kısa bir zaman içerisinde tüm finansal kuruluşları kapsayacak şekilde yaygınlaşması hedeflenmektedir." denildi.

Açıklamada, FAST Sistemi'yle birlikte ödemelerin telefon numarası, kimlik numarası veya e-posta adresi gibi bilgiler kullanılarak daha kolay bir şekilde başlatılmasını sağlayan Kolay Adresleme Sistemi'nin de vatandaşların kullanımına sunulacağı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Böylece, TCMB'nin ülkemiz perakende ödeme sistemleri altyapısını, yenilikçi finansal teknolojileri ve iş yapış yöntemlerini destekleyecek şekilde geliştirmeye yönelik çalışmalarında önemli bir adımı tamamlanmış olacaktır.

Ödemeler alanındaki temel altyapıyı güçlendirecek bu gelişmelerin, yenilikçi finansal teknolojilerin hayatın vazgeçilmez bir parçası haline gelmesini sağlayarak, dijital ekonomi hedefi doğrultusunda çok önemli katkılarda bulunacağı değerlendirilmektedir."

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