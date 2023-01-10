Herkes fayda beklerken çaktırmadan sizi alerji yapan 10 sebep! Deterjan, tuvalet kağıdı kullananlar dikkat

1. Bilgisayar ve Tabletler

Alerjik olan olmayan

Günümüzde cep telefonuna sahip olmayan bir insan bulmak gerçekten kolay değil. Ancak bazı insanlar isteseler de bu cihazları kullanamıyor. Nikel ve kobalt metallerine alerjik olan insanların bu cihazların çevresinde bulunması mümkün değil.

Sadece elektronik cihazlar değil nikelden üretilen düğmeler de bu alerjiye sebep olabiliyor. En sevdiğiniz kot pantolon sizi kaşındırıyorsa bir kontrole gitmenin vakti gelmiş demektir.

Eğer ki bu metallere alerjiniz varsa, ellerinizde telefon kullanırken kaşıntılar başlar ve ardından kızarıklar yayılmaya başlar. Eğer bu alerjiye sahipseniz telefonunuzu kılıf ile kaplamanızı ve mümkün olduğunca az kullanmanızı tavsiye ediyoruz.

Unutmayın, her zaman kulaklık kullanarak veya telefonu hoparlöre alarak konuşabilirsiniz. Düğmeler konusunda da pantolonlarınızın mevcut nikel düğmelerini plastik veya demir olanlarla değiştirebilirsiniz.

2. Et

Etinizden küçük bir ısırık aldınız ve hasta gibi mi hissediyorsunuz? Devamlı hapşırmalar, vücudunuzun kaşınması ve mide bulantısı gününüzü çekilmez bir hale mi getiriyor? Ete alerji her yaşta ortaya çıkabilir. Genellikle bir kene ısırığı bu alerjiyi tetikleyebilmektedir ancak ülkeden çıkıp kırsalda fazla vakit geçirmediyseniz endişelenmeniz yersiz.

3. Polen ve Polenle oluşmuş meyveler

Polenle oluşmuş meyveler; Elma, kivi, şeftali gibi tozlaşma ile oluşan meyveleri tükettiğiniz zaman dudaklarınızda ve boğazınızda yanma hissi oluşuyor mu? Ne yazık ki vitaminlerinizi başka şekillerde almak zorundasınız demektir. Ancak meraklanmayın bu hastalık ergenlik öncesi ve ergenlik yıllarında ortaya çıkabiliyor ve kolayca tespit edilebiliyor.

4. Güneş ışığı

Güneş yanıkları; Güneşe alerjik olmak sanırım en kötülerinden biri olmalı. Güneşe maruz kaldığınızda kaşınma, ödem ve kızarıklık meydana geliyorsa camlarınıza özel filtreler taktırıp dışarıda geçirdiğiniz zamanın sadece güneş battıktan sonra mümkün olmasına alışmanız gerekiyor demektir.

Bazı ilaçlar da güneşe karşı cilt hassasiyetine sebep olabiliyor ancak güneş alerjisine yol açan esas sebep için bilim insanları hala araştırmalar yapıyor.

5. Egzersiz

Yüz şişmesi; Evet yanlış duymadınız ve hayır bahane de üretmiyoruz gerçekten egzersize alerjik olmak diye bir durum var. Eğer ki bu alerjiye sahipseniz, normalden fazla ve vücudunuzu ısıtmadan gerçekleştirdiğiniz egzersiz, nefes darlığı, kızarıklık ve boğaz şişmesine kadar varabilecek sonuçlar yaratabilir.

Vücudunuz yediğiniz proteini ayıramıyor ve bu sebeple kaslarınız görevlerini yapmak için ihtiyacı olan proteine erişemiyor. Böylece egzersiz yaptığınızda istenmedik durumlarla karşılaşıyorsunuz ve vücudunuz sizi egzersiz yapmaktan alıkoyuyor. Peki bu alerjiye sahip insanlar nasıl sağlıklı kalıyor diye sorduğunuzu duyar gibiyiz. Daha sakin egzersizler yapmak mümkün. Pilates gibi evinizin rahatında veya doğayla iç içe olabilir ve bu egzersizlerin tadını çıkarabilirsiniz. Ayrıca protein açısından zengin yiyeceklerden uzak durmalısınız.

6. Kozmetik ve cilt bakım ürünleri

Cilt bakım ürünleri

Bir kadın için en can sıkıcı durumlardan biri olan makyaj malzemeleri ve kremlere alerjik olma durumu hayatınızı çekilmez hale getirebilir. Uygular uygulamaz alerjik reaksiyona sebep olabileceği gibi kullandıktan günler sonra da oluşabilir. Eğer satın almayı düşündüğünüz ürüne alerjik olduğunuzu düşünüyorsanız mutlaka küçük bir miktarla deneme yapmadan almayın. Doktorunuza danışarak kendiniz için uygun ürünler seçebilirsiniz.

7. Çamaşır deterjanı ve temizlik ürünleri

Koldaki alerji;

Deterjanlardaki bazı maddeler alerjik reaksiyonlara sebep olabilir. Eğer giydiğiniz kıyafetin içeriğine alerjiniz yoksa mutlaka yıkandığı deterjanı kontrol etmelisiniz. Alerjik bir bünyeniz varsa mutlaka hipoalerjenik olarak geçen alerjen olmayan maddelerden üretilen deterjanları tercih edin.

Temizlik malzemeleri;

Dokunduğunuz temizlik malzemesi veya o malzeme ile temizlenen yüzeyler sizde kaşıntı, kabarma gibi sonuçlara yol açıyorsa kendinizi maruz bırakmamaya özen göstermelisiniz. Ya da tamamen doğal ürünler kullanarak alerji ihtimalini ortadan kaldırırsınız. Tuvalet kağıdı ile ilgili gerçekleri duyunca herkes şok olacak. Çoğu insan hayatında tuvalet kağıdı kullanırken sağlık açısından tehlikeli olabileceğini düşünmez. Tuvalet kağıdın marketten alıyoruz ama sık sık kullanılan tuvalet kağıdının aslında zararı da büyük. Tuvalet kağıdı zararları kısaca; Geri dönüştürülmüş tuvalet kağıdı kullanımı bilinçli bir seçim gibi görünebilir, ancak içlerinde endokrin bozucuları olan Bifenol A veya BPA barındırıyorlar. BPA, kimyasal olarak doğurganlık işlevi için önemli olan östrojen hormonuna benzerdir. Tuvalet kağıdının hoş kokması için yapay koku kullanılıyor. Bu yapay koku tuvalet kağıdının kullanıldığı pH dengesini bozar. Aynı zamanda enfeksiyon kapmanıza neden olur. Tuvalet kağıdı seçiminiz üreme sisteminizin sağlığını dahi etkileyebilir.

8. Yün ve Deri

Yünler

Yün hepimizi az da olsa kaşındırır. Ancak bazı insanlar buna katlanamaz çünkü lanolin olarak bilinen yünün içeriğine alerjileri vardır. Lanoline alerjiniz var ise koyun ve keçi ürünlerinden ve lanolin kullanılan makyaj malzemelerinden de uzak durmanız gerekir. Hakiki deri montlar oldukça güzel durur ve insanlar yüzyıllardır severek giyiyor ancak bazı insanlar derisinin kullanıldığı hayvana alerjik olabiliyor. Deriye alerjiniz olsa da her zaman suni deriden imal edilen giysiler giyebilirsiniz ve hayvan ürünleri kullanımını da azaltmış olursunuz.

9. Mücevher

Mücevher örnekleri

En başta bahsettiğimiz nikel alerjisini hatırladınız mı? Mücevher yapımcıları kolay işlenen metalleri tercih eder ve ne yazık ki bu metallerden bazıları da alerjiye sebep olur. Nikel de bunlardan biri. Satın almadan önce taktığınız bileklik, yüzük, kolye veya küpenin sizi kaşındırmadığına ve kızarıklığa sebep olmadığına emin olun.

10. Kitap

Kitap kurtları için yeni bir kitabın kokusundan daha güzel bir şey olamaz. Ancak ne yazık ki eğer selüloz ve selüloz tozuna alerjiniz varsa bu koku size tıkanık bir burun ve baş ağrısından başka hiçbir şey vermeyecektir. Yine de bir kitap kurdu olmanızı hiç kimse engelleyemez. Tabletinizden veya telefonunuzdan hala binlerce kitap okuyabilirsiniz.