Herkes elini taşın altına koyacak

Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklandı. Tanıtım toplantısına Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de katıldı.

“Büyük bir samimiyetle destek ve sahiplenme gördük”

Bakan Albayrak, holdinglerden, KOBİ’lere kadar tüm üretim, hizmet, tedarik ve perakende zincirleri içindeki firmalarla birebir görüşme yaptıklarını belirterek, “İş dünyamız ve birliklerle iletişime geçerek programın detaylarını anlattık. Bu görüşmelerde, birliklerimizden, iş dünyası temsilcilerimizden büyük bir samimiyetle destek ve sahiplenme gördük” diye konuştu. Bu görüşmelerde, bu hareketin bir çıtasını belirledikleri bilgisini veren Albayrak, “Bu harekete katılım için tüm firmalarımızdan asgari yüzde 10 indirim yapmaları ve bu indirimi yıl sonuna kadar sürdürmeleri fikri üzerinde topyekûn bir mutabakata vardık. Bu bir gönüllü kampanya. Katılımlardan mutluluk duyuyoruz. Ama katılmayanlara da bir şey diyemeyiz. Zorunluluk yok” değerlendirmesinde bulundu.

Albayrak, TOBB, TÜSİAD, MÜSİAD, BMD, üretici birlikleri ve sektörlerdeki firmalarla birlikte bu sürecin iletişimine başladıklarını dile getirerek, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bugün burada büyük bir katılımla başlatacağımız bu topyekun mücadeleye katılacak tüm firmalarımız, belirlenen logo ile birlikte asgari yüzde 10 kampanyasını uygulayacaklarını taahhüt ettiler. İşte burada örneklerini gördüğünüz bu görselleri dükkanlarında kullanarak, logomuzun stickerlerını camlarını yapıştırarak vatandaşlarımıza da bu güçlü mücadeleye omuz verdiklerini gösterecekler.”

“Enflasyon sepetindeki ürünlerin tüm markaları var”

Berat Albayrak, yüzde 10 indirimin alt limit olduğuna dikkati çekerek, “Bunun üzerine ne kadar çıkarlarsa destekleri de o kadar fazla olur, destekleri ne kadar fazla olursa milletimizin de teveccühü o oranda yüksek olur” dedi. Albayrak, yıl sonunun indirim dönemi olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti: “Zaten bu indirimler yapılıyor, arada onu da sıkıştırarak yapılıyor’ değil. Bu logo ile mücadele kapsamında yansıtılacak bu indirimler, hali hazırda yapılma kararı verilen indirim kampanyalarına ek olacak. Burada enflasyon sepetindeki ürünlerin tüm markaları var. Bunun ötesinde bir çağrı yapıyoruz. Bu mücadeleye sahip çıkın. Bu mücadeleye omuz verin. Bu logo ile dükkanlarımızı, ürünlerimizi, caddelerimizi, AVM’lerimizi adeta süsleyeceğiz.”

İşletmelere yüzde 14 finansman desteği

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, bakanlık olarak enflasyonla mücadelede atılacak yeni adımlardan bahsederek, şunları kaydetti: “Finansman Destek Programı’nı hayata geçiriyoruz. İşletmelerimizin kullanacakları TL cinsinden kredilerine, yüzde 14’e kadar finansman desteği sağlıyoruz. Ayrıca, ihracat yapacak olan KOBİ’lere 200 bin dolara kadar 180 gün vadeli Libor oranında yeni bir destek veriyoruz. KOSGEB borcunu 3 ay daha uzattığımızı ilan ediyoruz.”

‘Kısa Çalışma Ödeneği’ müjdesi

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, “Emek verenlerimizi enflasyon karşısında ezdirmedik ezdirmemeye devam edeceğiz” dedi. Enflasyonla mücadelede işverenleri de korumaya çalıştıklarını belirten Selçuk, sözlerini “Enflasyonla mücadelenin ekonomik büyümeyi engellememesi için ve işverenlerimizi desteklemek için bakanlık olarak çeşitli politika enstrümanları geliştirmeye devam ediyoruz. Bunlardan birisi Kısa Çalışma Ödeneği’miz” diye sürdürdü.

Et, süt ve çayda yüzde 10 indirim

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Et ve Süt Kurumu’nun 10 üründe yüzde 10 indirim yapacağı müjdesini verdi. Pakdemirli, Çaykur’un 2017’den beri zam yapmadığını, bundan sonra da zam yapmayacağını belirterek, sözlerine şöyle devam etti: “Gübretaş ile konuştuk, sıvı ve toz gübrelerde de 35 çeşit üründe yüzde 10 indirim daha uygulayacaklar. Yine bugünden geçerli olmak üzere TARKİM AŞ 30 çeşit bitki koruma ürünlerinde yüzde 10’a varan indirim olacak.”

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu: “Türkiye bir defa daha devlet-millet birlikteliğiyle topyekûn bir iktisadi mücadele başlatmıştır. Enflasyonla Mücadele Programını makroekonomik istikrar için son derece önemli buluyor ve destekliyoruz. Türk özel sektörü, devletimizle birlikte topyekûn bir duruş sergileyecek, elini taşın altına koyacaktır. Bu çerçevede TOBB ve Odalar-Borsalar, her milli konuda olduğu gibi bu konuda da milli bir dayanışma içindedir. 81 il ve 160 ilçedeki Odalarımız ve Borsalarımızla birlikte Enflasyonla Mücadeleyi sahipleneceğiz ve firmalarımızın en geniş şekilde katılımı için çalışacağız.”

Sabancı Topluluğu: “Enflasyonla etkin mücadelede, makro tedbirlerin başarılı olması için, tüm ekonomi paydaşlarının işbirliği içerisinde, yapıcı bir yaklaşımla ve ortak akılla hareket etmesi gerekmektedir. Bu şekilde sağlanacak güven ortamı, bizi uzun vadede başarıya taşıyacaktır. Enflasyonla mücadele seferberliğine destek olmak ve enflasyonu aşağıya çekmek amacıyla; regüle olmayan sektörlerde, üretimimiz olan ürünlerin satışlarında gereken indirimi yapacağız.”

Enflasyonla mücadeleye ‘Topyekûn destek’

İTO Başkanı Şekib Avdagiç: “Gündemimizi faiz, döviz ve enflasyon üçlüsünden çıkarıp üretim, ihracat ve istihdama doğru değiştirmemizde bu adımlar çok önemli. Zira hükümetimiz, firmalarımız, milletimiz topyekûn elini taşın altına koymuştur. Elektrik ve doğalgaza yıl sonuna kadar zam yok, KDV iadesi ödemeleri yıl sonuna kadar yapılacak. Ayrıca zora girip işçi çıkarmayı planlayan işletmeler desteklenecek. Bunların hepsi iş dünyamız için çok kıymetli tedbirler. Biz de İstanbul İş dünyası olarak Enflasyonla Mücadele Seferberliğinde üzerimize düşeni eksiksiz yerine getireceğiz.”

TBB Hüseyin Aydın:“Ülkemiz kazanırsa, hepimiz kazanırız. Bu çerçevede biz, bankalar olarak ekonominin finansmanı için kaynak bulmaya ve kredi sağlamaya devam edeceğiz. Bankalar olarak maliyetlerimizi daha da düşürerek, verimliliğimizi daha da artırarak, sektörel bazda ortak projelerle ölçek ekonomisinden yararlanarak, nominal faiz hadlerinin daha aşağı seviyelerde oluşmasına katkı sağlamayı sürdüreceğiz.”

İSO Başkanı Erdal Bahçıvan: “İçinde bulunduğumuz bu hassas dönemde ekonomimizin gerek kamu, gerekse özel sektör ana dinamiklerinin bu konudaki kararlı ve samimi duruşları; başta psikolojik olarak dahi olsa, kontrolsüz ve piyasaları tedirgin edecek bir riskin önünde set oluşturacaktır.”

MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan: “MÜSİAD, üzerine düşen görevi yapmaya hazırdır. Ekonomi yönetimimizin enflasyonla topyekûn mücadele kararlılığını sonuna kadar desteklediğimizi, verimli üreterek, israfı önleyerek ekonomideki kısa süreli dalgalanmalara karşı sürdürülebilir, etkili bir mücadele için bugünkü ekonomik şartları dikkate alarak, 2018 yılı sonuna kadar devamında üyelerimizle elimizden gelen çabayı göstereceğimizi ifade etmek istiyorum.”

ASKON Genel Başkanı Hasan Ali Cesur: ”Biz, reel piyasanın sorunlarının çok iyi irdelenip buna yönelik somut adımların atılmasını istiyoruz. Bu şekilde bir yol haritası enflasyonla mücadeleye büyük katkı sağlayacaktır.

TÜSİAD Başkanı Erol Bilecik: “İş dünyası olarak hep birlikte bu programın başarısı için sorumluluk almaya ve görevlerini yerine getirmeye hazırız. Enflasyonun Türkiye ekonomisi için kalıcı olarak sorun olmaktan çıkması gerekiyor. Türkiye ekonomisi, tüm zorlukların üstesinden gelecek güce fazlasıyla sahiptir.”

TİM Başkanı İsmail Gülle:“Açıklanan programın ihracat odaklı olmasını da bizleri ziyadesiyle mutlu etti. Programın başarıya ulaşması için tüm sektörlere ve hatta toplumun tüm kesimlerine önemli görevler düşüyor. Bunun bilincinde olan ihracatçılar olarak, biz de bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da üzerimize düşen sorumluluğu büyük bir azimle yerine getirmeye devam edeceğiz.”

Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu: “Biz de Türkiye’nin önde gelen markalarını bünyesinde barındıran bir holding olarak bu kampanyaya katılma kararı aldık. Bize düşen sorumluluğu daha fazla yerine getirerek D’S Damat ürünlerimizde yüzde 10 değil yüzde 20 indirime gidiyoruz. Ayrıca her hafta farklı ürün gruplarında da ekstra fırsat kampanyaları düzenleyeceğiz.”

A101 Zincir Marketleri:“İndirim kampanyalarımızı güçlendirerek devam ettireceğiz. Hiçbir ürünün satış fiyatı, alış fiyatı artmadıkça artmayacak. Fiyatlarımız her zaman enflasyonun altında olacak. Müşterilerimizin ihtiyacı olan ürünleri, en ucuz fiyatlara ulaştırmayı taahhüt ediyoruz.”