Herkes bunu konuşuyor... Putin'den beklenmedik adım! Şüpheli açıklama...

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin koronavirüs aşısı oldu. Basınla herhangi bir görüntü ya da hangi aşı olduğu paylaşılmadı.

Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov gazetecilere verdiği demeçte, "Bunu göstermeyeceğiz, bunun için bizim sözümüze güvenmeniz gerekecek." dedi.

Ülkede şimdiye kadar 144 milyon kişiye iki doz aşı uygulanırken, diğer iki milyon kişi ilk dozunu aldı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bir kez daha tüm dünyayı kendisi hakkında konuşturacak bir adıma imza attı. Putin Pazartesi günü yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden, Papa Francis ve Kraliçe Elizabeth dahil olmak üzere aşı yaptıran diğer dünya liderlerine katılarak Salı günü aşı olacağını duyurdu.

Kapalı kapılar ardında yapıldı

Ancak kamuoyu önünde aşılanan diğerlerinin aksine, Rus lider Putin bunu kapalı kapılar ardında yaptı. Putin’in Kovid-19 aşısı yaptırmasıyla ilgili olarak gazetecilere yaptığı açıklamada, Peskov "Putin, koronavirüs aşısı oldu. Kendisini iyi hissediyor. Yarın çalışma günü" ifadelerini kullandı.

Peskov şüpheleri artırdılar

Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov, gün içinde yaptığı açıklamada, iktidarda olduğu 20 yıl boyunca medyadan hiç çekinmeyen 68 yaşındaki Rus liderin kamera önünde bir gövde gösterisi yapmak istemediğini söyledi. Peskov gazetecilere verdiği demeçte, "Bunu göstermeyeceğiz, bunun için bizim sözümüze güvenmeniz gerekecek." dedi.

Peskov, Kremlin liderinin üç Rus aşısından birini olacağını söyleyerek hangisinin olduğunu belirtmeyi 'kasten' reddetti. Kremlin sözcüsü, "Üç Rus aşısının tümü etkinliklerini ve güvenilirliklerini kanıtladı" ifadelerini kullandı.

Rus aşıları hakkındaki endişeler

Rusya üç aşı geliştirdi - Sputnik V, EpiVacCorona ve CoviVac, ancak dikkatlerin büyük kısmı Sovyetler Birliği tarafından uzaya fırlatılan ilk uydunun adını taşıyan Sputnik'e odaklandı.

Rusya, Sputnik V aşısını geçtiğimiz Ağustos ayında, büyük ölçekli klinik denemeler öncesinde tescil ettirdi ve bu, birçok uzman arasında hızlı süreçle ilgili endişelere yol açtı.

Ancak geçen ay The Lancet'de yayınlanan deneme sonuçları, Sputnik V'in yüzde 91,6 etkinliğe sahip olduğunu ve Batı'nın aşıyla ilgili şüphelerinin de yersiz olduğunu gösterdi.

'Halkın önünde yapmasına gerek yok'

Rusya'nın aşılama kampanyası birçok ülkeden daha yavaş ilerledi ancak Peskov, Putin'in daha fazla Rus vatandaşını aşı yaptırmaya teşvik etmek için halkın önünde aşı olmak zorunda olmadığını söyledi.

Peskov, "Başkan Putin aşıları olduğu gibi tanıtmak için hali hazırda oldukça fazla şey yapıyor. Kamera karşısında aşı yapılmasına gelince, ben hiçbir zaman taraftar olmadım, bundan hoşlanmıyor" ifadelerini kullandı.

Rus sözcü şöyle devam etti: "Başkan Putin, çalışma zamanının önemli bir bölümünü aşılama ve aşı üretimi ile ilgili etkinliklere, konuşmalara, toplantılara ayırıyor.

Ülkede şimdiye kadar 144 milyon kişiye iki doz aşı uygulanırken, diğer iki milyon kişi ilk dozunu aldı.

Aşı şüpheciliği

Rusya'da aşı şüpheciliği yüksek, son kamuoyu yoklaması nüfusun üçte birinden daha azının aşı yapmaya istekli olduğunu gösteriyor ve üçte ikiye yakını koronavirüsün insan yapımı bir biyolojik silah olduğuna inandıklarını söylüyor.

Ülke, 4,4 milyondan fazla koronavirüs vakası ve 95 binden fazla ölümle Kovid-19'un en çok vurduğu ülkeler arasında yer aldı.

Bir dizi bakan, vali ve diğer üst düzey yetkililer aşıyı 2020 yazından beri oluyor. Hepsi degeçen yıl Ağustos ayında kaydedilen Sputnik V ile aşılandı.

EpiVacCorona Ekim 2020'de, KoviVac ise Şubat 2021'de Rusya'da tescil ettirildi. Rusya'da Ocak 2021'de toplu aşılama başladı.