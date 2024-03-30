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Kadın - Aile Herkes bu tarifi konuşuyor: Pastaneleri kıskandıracak Alman pastası tarifi mest etti! Son yılların favorisi oldu
Kadın - Aile

Herkes bu tarifi konuşuyor: Pastaneleri kıskandıracak Alman pastası tarifi mest etti! Son yılların favorisi oldu

Yeniakit Publisher
2024-03-30 02:02:00 - 2024-03-30 02:06:16
Herkes bu tarifi konuşuyor: Pastaneleri kıskandıracak Alman pastası tarifi mest etti! Son yılların favorisi oldu

Alman pastası, kreması ve benzersiz lezzetiyle mutfaklarda fırtınalar estiren bir tatlı. Evde yapımı, pastaneden alınanına fark atıyor; işte size adım adım tarifiyle Alman pastası yapmanın sırları!

Pastanelerin vitrinlerini süsleyen Alman pastasını evinizde yapmaya ne dersiniz? Pratik ve lezzetli bir tarifle, mutfakta harikalar yaratabilirsiniz. İşte ev yapımı Alman pastasının püf noktaları.

Evinizde bir lezzet şöleni yaratmaya hazır olun: Alman pastası ile tanışın! Bu rehber, size en kremalı ve en muzlu Alman pastasını yapmanın yolunu gösterecek.

Alman pastası, hem göze hem damağa hitap eden bir tatlı. Ve evde yapmak sandığınızdan daha kolay. Bu basit adımlarla, siz de pastane kalitesinde bir Alman pastası yapabilirsiniz.

Ev Yapımı Alman Pastası Tarifi: Adım Adım Lezzetli Bir Yolculuk

Evde yapabileceğiniz en lezzetli tatlılardan biri olan Alman pastası, enfes kreması ve kolay yapılışıyla dikkat çekiyor. Pastanelerden alınan Alman pastalarının tazeliği kadar, ev yapımı pastaların lezzeti de tartışılmaz. İşte, her yaştan kişinin seveceği, eşsiz görünümü ve enfes tadıyla gönüllere taht kuran Alman pastası tarifi:
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Malzemeler:

Keki İçin:

3 adet yumurta
1 su bardağı toz şeker
1 çay bardağı (1 parmak eksik) sıvı yağ
1 çay bardağı (1 parmak eksik) süt
1 yemek kaşığı (tepeleme) yoğurt
1 paket kabartma tozu
1 paket vanilin
2 su bardağı un

Kreması İçin:

2,5 su bardağı süt
1/2 su bardağı toz şeker
3 adet yumurta sarısı
2 yemek kaşığı un
2 yemek kaşığı mısır nişastası
1 paket vanilin
1 tatlı kaşığı tereyağı

İç Malzemesi İçin:

2 adet orta boy muz (isteğe bağlı)

Üzeri İçin:

1 yemek kaşığı pudra şekeri
2 dilim muz

Hazırlanışı:

Yumurta ve toz şekeri beyazlaşana kadar çırpın.
Sıvı yağ, süt ve yoğurt ekleyip tekrar çırpın.
Vanilin, kabartma tozu ve unu eleyerek ekleyin ve homojen bir karışım elde edinceye kadar çırpın.
Yumurta sarısı, un, mısır nişastası ve vanilini karıştırın.
Kaynayan süte şeker ekleyin ve yumurtalı karışıma biraz sütten ekleyip çırpın. Sonra karışımı tencereye dökün ve koyulaşana kadar pişirin.
Ocaktan almadan önce tereyağını ekleyip karıştırın ve oda sıcaklığında soğumaya bırakın.
Keki enlemesine ikiye kesin ve bir tabana krema yayın.
Muz dilimlerini ekleyin ve diğer kek parçasını üzerine kapatın.
En az 1 saat buzdolabında dinlendirin ve servis öncesinde pudra şekeri ile süsleyin.
Bu tarif ile evde Alman pastası yaparak, pastanelerdeki taze olmayan pastaların verdiği hayal kırıklığına son verebilirsiniz. Hem lezzetli hem de göz alıcı bu pasta, misafirlerinizin beğenisini toplayacak.

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