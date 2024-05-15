Herkes bu tarifi arıyor: Tiramisu Şelalesi nasıl yapılır? Malzemeleri ne?

Tiramisu Şelalesi, tatlı tutkunlarının yeni gözdesi! Gelinim Mutfakta yarışmasından alınan bu özel tarif ile evinizde de şefler gibi tiramisu yapabilirsiniz. Herkesin beğenisini kazanacak bu tatlıya hazır olun.

Eğer bir tiramisu aşığıysanız ve farklı tarifler denemeyi seviyorsanız, Tiramisu Şelalesi tam size göre! Adım adım kolay anlatımıyla, bu tarifi evinizde rahatlıkla yapabilirsiniz.

Malzemeler

44 adet kedidili bisküvi

Krema İçin:

4 su bardağı süt

5 yemek kaşığı un

1 adet yumurta sarısı

1 su bardağı toz şeker

2 paket labne peyniri

1 paket vanilya

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Islatmak İçin

2 su bardağı sıcak su

2 yemek kaşığı granül kahve

1 yemek kaşığı toz şeker

Üzeri İçin:

Kakao

Yapılışı

Öncelikle kremayı hazırlamak için süt, un, yumurta sarısı ve toz şekeri karıştırarak koyulaşana kadar pişirin.

Kremaya vanilya ekleyip, soğuduktan sonra içine labne peyniri ekleyip çırpın.

Bir tabakta granül kahve, toz şeker ve sıcak suyu karıştırarak kahve karışımını hazırlayın.

Kedidili bisküvileri bu karışıma batırıp, borcamın tabanına kaplayacak şekilde dizin.

Üzerine kremayı dökün ve kedidilleriyle kaplayın.

Kalan kremayı döküp, her yerini eşit şekilde yayın.

Üzerine kakao serperek dinlendirin ve dilediğiniz şekilde süsleyip servis edin.

Bu lezzetli tarif ile misafirlerinizi ve ailenizi şımartabilir, damaklarına şölen yaşatabilirsiniz.

Tiramisu Şelalesi tarifi, hem göze hem de damağa hitap eden bir tatlı olarak öne çıkıyor. Misafirlerinizle paylaşabileceğiniz bu muhteşem lezzeti denemekten çekinmeyin; sonuçlar herkesi memnun edecek kadar mükemmel olacak. Afiyet olsun!