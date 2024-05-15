  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

CHP’li belediyede maaş krizi! Yüzde 40 eksik ödenecek!

Seçil’den kaçtı, Yunanistan’da darmadağın oldu! Yunan basını yerden yere vurdu... Ortaya çıktı!

Dolar kuru için ezber bozan tahmin! Ünlü ekonomist 'Yabancılar bu rakamları konuşuyor' diyerek duyurdu

Fetöcüler birbirine girdi! Küfürler tehditle havada uçuşuyor

Böcek iftiracıları sus-pus oldu

Terör seviciler Selo ve Figen için kritik gün

Galatasaray'da Dursun Özbek derbi öncesi yasakladı! Futbol baronlarını çileden çıkaran hamle geldi…

Bu evden tam 7 şehit Allah’ın rahmetine kavuştu Elhamdülillah! Çarşı Pazar hareketlense ‘ülkeyi terk edeceğim’ diyenler bu yazı size göre değil

Azerbaycan'dan Türkiye'yi çileden çıkaran hamle! Tepki üstüne tepki yağıyor

İslam Memiş’ten ‘sürpriz’ uyarısı! Altın ve gümüşü satıp...
Kadın - Aile Herkes bu tarifi arıyor: Tiramisu Şelalesi nasıl yapılır? Malzemeleri ne?
Kadın - Aile

Herkes bu tarifi arıyor: Tiramisu Şelalesi nasıl yapılır? Malzemeleri ne?

Yeniakit Publisher
2024-05-15 01:26:00 - 2024-05-15 07:30:50
Herkes bu tarifi arıyor: Tiramisu Şelalesi nasıl yapılır? Malzemeleri ne?

Evde de kolaylıkla uygulayabileceğiniz bu tarif, tatlı severlerin favorisi olmaya aday!

Tiramisu Şelalesi, tatlı tutkunlarının yeni gözdesi! Gelinim Mutfakta yarışmasından alınan bu özel tarif ile evinizde de şefler gibi tiramisu yapabilirsiniz. Herkesin beğenisini kazanacak bu tatlıya hazır olun.

Eğer bir tiramisu aşığıysanız ve farklı tarifler denemeyi seviyorsanız, Tiramisu Şelalesi tam size göre! Adım adım kolay anlatımıyla, bu tarifi evinizde rahatlıkla yapabilirsiniz.

Malzemeler

44 adet kedidili bisküvi

Krema İçin:

4 su bardağı süt
5 yemek kaşığı un
1 adet yumurta sarısı
1 su bardağı toz şeker
2 paket labne peyniri
1 paket vanilya
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Islatmak İçin

2 su bardağı sıcak su
2 yemek kaşığı granül kahve
1 yemek kaşığı toz şeker

Üzeri İçin:

Kakao

Yapılışı

Öncelikle kremayı hazırlamak için süt, un, yumurta sarısı ve toz şekeri karıştırarak koyulaşana kadar pişirin.
Kremaya vanilya ekleyip, soğuduktan sonra içine labne peyniri ekleyip çırpın.
Bir tabakta granül kahve, toz şeker ve sıcak suyu karıştırarak kahve karışımını hazırlayın.
Kedidili bisküvileri bu karışıma batırıp, borcamın tabanına kaplayacak şekilde dizin.
Üzerine kremayı dökün ve kedidilleriyle kaplayın.
Kalan kremayı döküp, her yerini eşit şekilde yayın.
Üzerine kakao serperek dinlendirin ve dilediğiniz şekilde süsleyip servis edin.
Bu lezzetli tarif ile misafirlerinizi ve ailenizi şımartabilir, damaklarına şölen yaşatabilirsiniz.

Tiramisu Şelalesi tarifi, hem göze hem de damağa hitap eden bir tatlı olarak öne çıkıyor. Misafirlerinizle paylaşabileceğiniz bu muhteşem lezzeti denemekten çekinmeyin; sonuçlar herkesi memnun edecek kadar mükemmel olacak. Afiyet olsun!

Canan Karatay’dan: Önerdiği tarhana tarifi! Bu tarhana hamuru tarifi birebir tutuyor
Canan Karatay’dan: Önerdiği tarhana tarifi! Bu tarhana hamuru tarifi birebir tutuyor

Kadın - Aile

Canan Karatay’dan: Önerdiği tarhana tarifi! Bu tarhana hamuru tarifi birebir tutuyor

Su içmek için en doğru zaman... Duyan şaşıp kalıyor!
Su içmek için en doğru zaman... Duyan şaşıp kalıyor!

Kadın - Aile

Su içmek için en doğru zaman... Duyan şaşıp kalıyor!

Duvardaki küf lekesi nasıl çıkartılır? Dakikalar içinde hazırlamak mümkün
Duvardaki küf lekesi nasıl çıkartılır? Dakikalar içinde hazırlamak mümkün

Kadın - Aile

Duvardaki küf lekesi nasıl çıkartılır? Dakikalar içinde hazırlamak mümkün

Yarım milyon kişi inceledi! Herkes dikkat etsin: Yemeğe sonradan tuz ekleyenlere mide kanseri uyarısı
Yarım milyon kişi inceledi! Herkes dikkat etsin: Yemeğe sonradan tuz ekleyenlere mide kanseri uyarısı

Kadın - Aile

Yarım milyon kişi inceledi! Herkes dikkat etsin: Yemeğe sonradan tuz ekleyenlere mide kanseri uyarısı

Kral Charles'ı hastaneye kaldırdılar: Tat duygusunu kaybetti! Tat alma duygusu neden gider?
Kral Charles'ı hastaneye kaldırdılar: Tat duygusunu kaybetti! Tat alma duygusu neden gider?

Kadın - Aile

Kral Charles'ı hastaneye kaldırdılar: Tat duygusunu kaybetti! Tat alma duygusu neden gider?

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Başbakana suikast düzenleyen saldırganın kimliği şoke etti! Dünyaca ünlü bir...
Dünya

Başbakana suikast düzenleyen saldırganın kimliği şoke etti! Dünyaca ünlü bir...

Slovakya Başbakanı Robert Fico'ya suikast düzenleyen saldırgan, 71 yaşındaki Juraj (George) Cintula olduğu iddia ediliyor. Juraj, Slovakya a..
Bu nasıl cesaret bu nasıl iman! Gazze teslim olmadı Burası Refah, bunlar da Kassam'ın aslanları..
Gündem

Bu nasıl cesaret bu nasıl iman! Gazze teslim olmadı Burası Refah, bunlar da Kassam'ın aslanları..

Cumhurbaşkanı Erdoğan “Sanmayın ki İsrail Gazze’de duracak. Hamas Anadolu’nun ileri savunmasını yapıyor” demişti. Kassam Tugayları tarafında..
Dev savunma ihracatı çok yakın! Mehmetçikten eğitim almak istiyorlar!
Teknoloji

Dev savunma ihracatı çok yakın! Mehmetçikten eğitim almak istiyorlar! "Türklerin burada üsse ihtiyacı yok"

Kuveyt Emiri Şeyh Meşal'in Beştepe'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'la buluşmasında atılan imzalar, ABD basınının dikkatini çekti. Ordusunu moderniz..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23