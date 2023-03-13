Herkes bu sorunun cevabını araştırıyor! Mide botoksu tehlikeli mi?

Obezite tedavisi için uygulanan 'mide botoksu' işlemi sonrası kişilerin fenalaşmasının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca konuyla ilgili açıklama yapmıştı. Mide botoksunun ehil ellerde yapılması gerektiğini belirten Prof. Dr. Vedat Göral ise, “Botoksun kalitesi, yapılan doz, yapan kişi ve yapılan yer önemli. İnsanların sağlığıyla oynamamak, sırf para için yapmamak lazım. Videodan görmekle ve ya sosyal medyadan izlemekle botoks tedavisi yapılmaz” dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, obezite tedavisi için yapılan 'mide botoksu' işlemi sonrası fenalaşan vatandaşlarla ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yapmıştı. Bakan Koca, sürecin titizlikle takip edildiğini belirterek ‘Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından yapılan değerlendirmede ilgili ürüne ait serinin ithalat onaylı olduğu ancak mide botoksu işleminde kullanılmasının endikasyon dışı olarak değerlendirildiği bildirilmiştir’ ifadelerini kullanılmıştı. Uzmanlar da mide botoksuna ilişkin uyarırken Medipol Mega Üniversite Hastanesi Gastroenteroloji Bölümü’nden Prof. Dr. Vedat Göral, mide botoksu işlemi yaptırılırken dikkat edilmesi gerekenleri sıraladı. Botoksun ölümcül tehlikesi olan zehirlenmelere neden olabildiğini belirten Prof. Dr. Göral, mide botoksunun doğru dozda doğru kişiler tarafından uygun hastalara yapılması gerektiğini belirtti.

“Botoksun kalitesi, yapılan doz, yapan kişi ve yapılan yer önemli"

Tıbbi işlemlerin ehil ellerde uygulanması gerekliliğine vurgu yapan Gastroenteroloji Bölümü’nden Prof. Dr. Vedat Göral, “Gerçekten son yıllarda mide botoksu uygulaması, kilo fazlalığında kullanılıyor. 4-5 yıldan beri ben de yapıyorum ama hiçbir problem meydana gelmedi. Mutlaka ehil ellerde yapılması, çok fazla kilo yoksa hemen mide botoksunu yapmamak lazım. Diyet, egzersiz, yürüyüş, gerekirse diyetisyen tedavisi almak lazım. Botoksun kalitesi, yapılan doz, yapan kişi ve yapılan yer önemli, herkesin bunu yapmaması lazım. Gastroentereloji olan bir ünitenin yapması lazım. Botoks bir ilaç, bu ilacın fazla yapılması vücutta toksik etki meydana getiriyor, zehirlenme meydana gelebiliyor. Botoksun en büyük zehirlenme etkisi; kaslarda felç meydana getirebiliyor. Kas olan bütün organlarda semptomlar meydana getirebiliyor; çift, bulanık görme, göz kapaklarında düşüklük, göz problemleri, kalpte ritim bozulması, beyinde olumsuzluklar, kuvvet, güç kaybı, ayakta duramamak gibi. Sağlık için botoks yapayım derken tedavisi bazen olmayan, kötü hastalıklara dönüşebilir. Hastanın bir ilaca alerjisi var mı, daha önce botoks yaptırdı mı, yaptırmadı mı, bir de çok fazla kilosu yoksa yapmamak lazım. Şişmanlığı çok fazlaysa bence botokstan ziyade mide balonu yapılması lazım. Mide balonunda vücuda bir şey enjekte etmiyorsunuz. Mide botoksu yabancı bir madde olduğu için ona karşı alerjik reaksiyonlar meydana gelebilir. Eğer yapan kişi yeni, acemiyse midenin içine yapacağına iğneyi biraz fazla batırıp, mide dışına da batırabilir ve mide delinmesi meydana gelebilir” şeklinde konuştu.

“Sırf para için bunu yapmamak lazım"

Prof. Dr. Göral sözlerini şöyle sürdürdü: “Mide botoksu yaparken iyi düşünmek lazım. Bazen bana mide botoksu için 150 kilo hasta geliyor, geçen hafta da geldi, ben yapmadım çünkü ona faydası olmayacağını düşündüm, buna hekim karar versin. İyi bir diyet yapıldığı takdirde ben kilo verileceğini düşünüyorum. Botoksun da çeşitleri olabilir, hakiki, bilinen bir marka olması lazım. Eşdeğeri olmaması lazım, tedavisi olmayan, geri dönüşümsüz yan etkiler ortaya çıkabiliyor. Kullanılan ilacın tipi önemli, bilinen bir markanın olmadığını düşündüğüm, yüksek bir dozda verilmiş, hasta da bilgilendirilmemiş, bu yüksek doz verildiğinde ve hakiki botoks olmayan markalar kullanıldığında bunlar maalesef olumsuz etkiler meydana getiriyor. İnsanların sağlığıyla oynamamak lazım, sırf para için bunu yapmamak lazım. Sağlık Bakanlığı’nın bir eğitim uygulamasından sonra o kişiyi yeterli kılabilir. Videodan görmekle ve ya sosyal medyadan izlemekle botoks tedavisi yapılmaz. Bu vakaları nörolojik hastalık meydana getirdiği için nörolojiye yolluyorlar, takip ediliyor”

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